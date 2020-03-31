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Эмма Уотсон высказалась против концепции традиционных браков: "У ЛГБТ-пар более здоровые отношения"

Эмма Уотсон высказалась против концепции традиционных браков: "У ЛГБТ-пар более здоровые отношения"

29-летняя Эмма Уотсон стала героиней нового номера журнала Teen Vogue. В разговоре с редакторами издания актриса поделилась своими мыслями по поводу концепции традиционного брака и отношениях в паре. Так, Эмма опровергла идею о том, что построение прочных отношений не требует особых усилий.

Разговоры о том, что отношения в семье должны быть такими легкими и ненапряжными, что супруги должны чувствовать друг друга и понимать с полувзгляда — полная чушь! Это же совершенно невозможно. Мне кажется, что отношения в паре необязательно должны соответствовать традиционным моделям. Люди должны больше говорить друг с другом, разделять задачи, труд и ответственность.


Эмма Уотсон

Уотсон также призналась, что в этом плане ей больше близки отношения в ЛГБТ-парах. Эмма считает отношения однополых пар одними из самых здоровых:

Они обсуждают многие вещи между собой, вместе заключают соглашения, обговаривают свои ожидания и допущения. Меня также вдохновляет кинки-культура (речь о секс-вечеринках, на которых люди занимаются сексом исключительно по полному согласию — Прим. ред.), потому что ее представители лучше всех умеют договариваться. Они знают все о согласии и полностью понимают, что хотели бы получить. Большинству пар было бы очень полезно применять эти модели построения отношений.


Напомним, что летом 2019 года в прессе появились слухи о том, что Эмма Уотсон встречается с игровым программистом и сооснователем компании Oculus VR Бренданом Ирбэ — сама актриса эти разговоры никак не комментировала. Через некоторое время в одном из интервью Уотсон заявила, что счастлива быть одинокой, а также назвала эти отношения "партнерством с самой собой".


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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