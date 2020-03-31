Эрдоган отдаст семь своих зарплат на борьбу с коронавирусом

Лидия Мартынова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдаст семимесячную зарплату на борьбу с коронавирусом, сообщают СМИ этой страны. Эрдоган зарабатывает по 81 тыс. лир в месяц — это около миллиона рублей.

«Я пожертвую семь своих зарплат», — сказал глава государства накануне, 30 марта.

Эрдоган запустил общенациональную благотворительную кампанию для помощи пострадавшим от пандемии. По его словам, министры также сделают пожертвования.

В Турции зарегистрировано более 10 тыс. случаев Covid-19, скончались от коронавируса 168 человек.