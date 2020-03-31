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Эшли Грэм спряталась от коронавируса в своем родном городе вместе с мужем и сыном

Эшли Грэм спряталась от коронавируса в своем родном городе вместе с мужем и сыном

Для одних карантин из-за коронавируса означает разлуку с родственникам и друзьями, а для других, наоборот, возможность уделить больше времени самым близким. 32-летняя plus-size-модель Эшли Грэм два месяца назад впервые стала мамой, так что сейчас ее сыну Айзеку особенно важно ощущать ее присутствие рядом, как, впрочем, и ей самой иметь возможность уделять ему максимум внимания. Для этого вместе с мужем Джастином Эрвином она выбрала наиболее уединенное место — свой родной город Линкольн в штате Небраска, где теперь пережидает пандемию.Я так люблю своих мальчиков!— подписала она свежий снимок в инстаграме, сфотографировавшись на прогулке с мужем и сыном.


Эшли Грэм с мужем Джастином Эрвином и сыном Айзеком

Деревенские просторы на фотографиях, которыми она делится в соцсети, свидетельствуют, что семья может спокойно гулять на природе, не встречаясь с другими местными жителями.



Связь с внешним миром модель держит в соцсети, где рассказывает о себе. К примеру, для журнала Vogue Эшли записала видео своей домашней тренировки, которую устроила на траве возле дома.

В этот трудный период тренировки помогают мне сохранять хорошее настроение и активность в малоподвижное время. После йоги или других занятий становлюсь более спокойной и уравновешенной. Беременность и наступивших для всех кризис заставили меня подумать о своем здоровье и наладить контакт с собственным телом. Оно создало жизнь и заслуживает того, чтобы я бережно и с любовью относилась к нему. В это странное время я счастлива, что могу быть рядом с Айзеком. Избегая контактов с другими людьми, я не жалею внимания для сына. Надеюсь, что трудное время пройдет, а когда это случится, мы станем бережнее относиться к своему телу, здоровью, движению и жизни в целом,— написала Грэм для Vogue.


Эшли Грэм с сыном

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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