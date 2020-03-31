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Эскапизм против коронавируса: Виктория Бекхэм появилась на обложке мексиканского Vogue

Эскапизм против коронавируса: Виктория Бекхэм появилась на обложке мексиканского Vogue

45-летняя Виктория Бекхэм вместе с мужем Дэвидом и детьми заняла активную социальную позицию в борьбе с коронавирусом: звездное семейство агитировало британцев соблюдать режим самоизоляции, участвовало во флешмобе в поддержку медработников… При этом дизайнер не забывает и о своей работе, которая тоже позволяет ей в некотором смысле бороться с пандемией. Так, основательница модного бренда Victoria Beckham поделилась в инстаграме свежими кадрами апрельского номера мексиканского Vogue, на обложке которого появилась.

Я сомневалась, публиковать эти фото или нет… Эта обложка была снята в то время, которое сейчас кажется другой реальностью. Несколько месяцев назад я весело проводила часы с самой невероятной командой на съемке @VogueMexico в Нью-Йорке. Надеюсь, наша творческая индустрия продолжит выполнять свою миссию, позволяя ненадолго ускользать от реальности и вдохновляться. Воспоминания об этой съемке наполняют меня радостью, поэтому я решила поделиться снимками,— рассказала Виктория в соцсети.


Виктория Бекхэм

В интервью Vogue она рассказала о своем косметическом бренде, над развитием которого работает не меньше, чем над новыми коллекциями одежды.

Знаю, что именно работает, и знаю, чего хочу. У меня четверо детей, так что я работаю круглосуточно. Опыт подсказывает мне, что может быть полезно и какие трюки становятся эффективными. Хочу делиться ими,— призналась Виктория.


Фото из Instagram Виктории Бекхэм 

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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