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Кабмин поручил представить прогноз распространения COVID-19 в России

Кабмин поручил представить прогноз распространения COVID-19 в России

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко до 1 апреля представить прогноз распространения коронавируса нового типа в России. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Д.Н. Чернышенко и Минздраву России представить прогноз развития ситуации распространения новой коронавирусной инфекции на территории России в региональном разрезе», — говорится в списке поручений  заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

На сегодня в России выявили 2337 человек c COVID-19 в 73 регионах. Под наблюдением медиков из-за подозрений на коронавирус в стране остаются 201,6 тысячи человек.

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По материалам: pnp.ru

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