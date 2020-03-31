Кабмин поручил представить прогноз распространения COVID-19 в России

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко до 1 апреля представить прогноз распространения коронавируса нового типа в России. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Д.Н. Чернышенко и Минздраву России представить прогноз развития ситуации распространения новой коронавирусной инфекции на территории России в региональном разрезе», — говорится в списке поручений заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

На сегодня в России выявили 2337 человек c COVID-19 в 73 регионах. Под наблюдением медиков из-за подозрений на коронавирус в стране остаются 201,6 тысячи человек.