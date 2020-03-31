Как сделать натяжной потолок?

Роман Иванов

Натяжной потолок – это потолочная поверхность из гибкого материала, чаще всего представляет собой пленку ПВХ, которая может иметь различную отделку (матовая, сатиновая, зеркальная, печатная и т.д.).

Используя гибкие свойства используемого материала и специальные крепления, можно создавать не только стандартные потолки (в одной плоскости), но и многогранные поверхности любой формы, что позволяет в свою очередь существенно разнообразить интерьер квартиры или офиса, создавая ряд возможностей для обустройства помещения.

Натяжные потолки в Екатеринбурге от компании «Эвита»

Если вы решили сделать ремонт, создав уникальный дизайн в помещении, лучше обратиться к специалистам. Натяжные потолки в Екатеринбурге можно заказать на сайте монтажно-строительной организации «Эвита». Компания осуществляет свою деятельность более 15 лет и за такой срок зарекомендовала себя как надежный и проверенный партнер, всегда выполняющий качественно работу любого уровня сложности по приемлемой для клиента цене.

Натяжной потолок – эффективный элемент интерьера

Предыдущее поколение подвесных потолков, изготовленных из гипсокартона, постепенно теряет свою актуальность. На смену этой технологии приходят более удобные и простые в плане монтажа натяжные потолки. Конечный результат создает впечатляющий визуальный эффект отделки потолка даже при самой неровной поверхности, которая легко скрывается под пленкой ПВХ.

В последнее время натяжные потолки все чаще устанавливают не только дома или в офисе, их можно встретить в кафе, ресторанах, ночных клубах и отелях. В дополнение к эстетической привлекательности, которую не даст классический подвесной потолок, натяжные поверхности характеризуются функциональными преимуществами, а также относительно быстрой, и главное, чистой сборкой.

Монтаж натяжного потолка

Как правило, работы по монтажу натяжных потолков выполняются специализированными компаниями. Бригада рабочих насчитывает от 2 до 4 человек (зависит от площади потолка), которые также выполнят предварительную подготовку потолочного покрытия. С помощью соответствующего специализированного оборудования (газовая или электрическая тепловая пушка, лазерный уровень, монтажные ножи, пила для резки алюминия, сверла и отвертки) все монтажные работы, выполняемые профессионалами, не займут более одного рабочего дня.