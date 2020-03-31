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Китайский эксперт назвал причину неготовности человечества к коронавирусу

Китайский эксперт назвал причину неготовности человечества к коронавирусу

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Вспышка коронавируса лавинообразно распространяется по всей планете, и сегодня в стороне от борьбы с инфекцией не осталась ни одна страна. Учёные рассчитывают, что объединённые усилия медиков позволят в кратчайшие сроки остановить пандемию. Правда, многие задаются вопросом, как так получилось, что человечество «проморгало» болезнь и, по сути, оказалось неподготовленным к её лавинообразному распространению. Ответ на этот вопрос в интервью китайскому изданию «Фэнхуанан» попробовал дать вирусолог Хуан Яньчжун.

Эксперт отметил, что после вспышки лихорадки Эбола (2014-2015 гг.) международное сообщество попыталось проанализировать ей уроки. Были проведены исследования, подготовлены отчёты, даже создана специальная Миссия ООН по реагированию на чрезвычайные ситуации. Тем не менее, начало эпидемии коронавируса весь мир пропустил, сообщает ресурс.

И это, несмотря на предупреждения многих экспертов в области общественного здравоохранения и борьбы с инфекциями, допускавших возможность вспышек опасных заболеваний. Но, в итоге, получилось, как в притче о мальчике, который слишком часто без причины кричал «Волки! Волки», а когда опасность стала реальной, то никто его уже не послушал, сетует Хуан Яньчжун.

Специалист провёл аналогию между коронавирусом и Эболой. Когда была вспышка последней, создавались лекарства и вакцины, блокировались пути распространения инфекции, разрабатывались профилактические меры и т.д. То есть, работа активизировалась в определённом «окне возможностей». И сейчас нужно пользоваться таким общественным резонансом уже применительно к COVID-19. Впрочем, время, пока это «окно» будет открыто не вечно, поэтому нужно взять максимум, призвал доктор.

Хуан Яньчжун подчеркнул, что с 1918 года (знаменитая «испанка») коронавирус оказал наиболее серьёзное влияние на человеческое общество, политику и экономику. Следует надеяться, что после вспышки COVID-19 международное сообщество сохранит бдительность и не оставит усилий по разработке механизмов реагирования систем здравоохранения отдельных стран или международного сообщества на угрозу пандемии опасных инфекций, пишет «Фэнхуанван».

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По материалам: pnp.ru

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