Клуб бывших жен: как разведенные звезды поддерживают Оксану Самойлову

Лидия Мартынова

Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом. Теперь супругам предстоит разделить не только совместно нажитое имущество, но и опеку над детьми. Пока симпатии поклонников пары на стороне супруги рэпера. Ту же позицию занимают и звезды, лично знающие эту семью.

Самые пессимистичные прогнозы поклонников сбылись: Оксана Самойлова и Джиган все-таки разводятся. Модель подтвердила и факт измен, и пьяные дебоши, и бесконечную ложь.

Многодетная мама опубликовала на своей странице в социальной сети пронзительный пост, в котором рассказала, насколько трудным было для нее это решение. Сейчас из-за поведения Джигана больше всего страдают дети: старшая Ариела прекрасно понимает, что с папой происходит неладное, поэтому боится за сестер и маленького брата.





Откровения Самойловой стали потрясением для поклонников. Всего за пару часов под постом Оксаны набралось более пяти тысяч комментариев. Поддержали жену рэпера и те звезды, которые уже сталкивались с разводами. Одной из первых высказалась Ольга Бузова.

«Девочка наша, пожалуйста, держись. Просто знай, что все будет хорошо! Дай Бог вам сил пережить все это. Очень и очень грустно. Особенно сейчас, в такое время», — отметила телеведущая.

Бузова и сама переживала подобное: после развода с Дмитрием Тарасовым Ольга лишилась дома и даже машины. Она еще долго не могла довериться мужчинам, но в итоге обрела личное счастье рядом с Давидом Манукяном.

Также Оксану поддержала и телеведущая Елена Сажина, которая в 2019 году рассталась с супругом Павлом. По мнению Сажиной, развод может стать для Самойловой началом совершенно новой счастливой жизни.

«Держись, ты справишься. Это тяжело очень, но время лечит! Ты потрясающая, детки чудесные — это самое большое счастье. Скажи спасибо за них и красиво уйди», — поделилась эмоциями Елена.

Анне Грачевской в свое время тоже пришлось пережить скандальный развод с основателем «Ералаша». Тогда личную жизнь телеведущей обсуждала вся страна, но она смогла справиться с давлением и найти новую любовь. Анна поспешила успокоить подругу. «Держись! У тебя все будет хорошо», — пообещала Грачевская.

Гоар Аветисян также на личном опыте убедилась, что после развода жизнь не заканчивается. Союз визажиста с Вагиком Мартиросяном просуществовал всего несколько месяцев. Зато сейчас звезда счастлива в новых отношениях и готовится стать матерью. «Пусть Бог поможет тебе достойно все пройти. Все будет хорошо. Ужасно больно даже представить, что внутри тебя, но лучше быть одной, чем обманутой и несчастливой», — уверена Гоар.





А вот в личной жизни Марии Кожевниковой пока все хорошо. Актриса уже около десяти лет счастлива в отношениях с бизнесменом Евгением Васильевым и воспитывает троих сыновей. Однако она решила присоединиться к «клубу бывших жен» и посочувствовала Самойловой.

«Понятно, что никакие слова поддержки не смогут облегчить боль, разочарование, обманутую веру. Но Бог наделил каждую мамочку огромной силой, он ей дал ангелов, благодаря которым у каждой матери есть крылья! Все в ваших руках», — подчеркнула Кожевникова.

Напомним, что слухи о проблемах в отношениях Джигана и Оксаны ходили давно. Инсайдеры утверждали, что рэпер никогда не был верен Самойловой, да и у нее самой было скандальное прошлое, связанное с миром эскорта.

Как бы там ни было, сегодня Оксана глубоко разочарована в человеке, которому верила всем сердцем, ведь он то и дело признавался ей в чувствах.

В ближайшие несколько месяцев пара будет заниматься разводом. Скорее всего, право опеки достанется Самойловой, ведь последние выходки Джигана доказывают, что он не может полноценно заботиться о детях.

Фото: Instagram