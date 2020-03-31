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Компания «Фармак» наладит выпуск антисептических средств для украинцев

Компания «Фармак» наладит выпуск антисептических средств для украинцев

Компания «Фармак» готова наладить выпуск антисептических средств для украинцев на своих заводах. Об этом на своей странице в сети Facebook рассказал исполнительный директор ПАО «Фарма» Владимир Костюк.

«Мы видим острую необходимость отечественного рынка в антисептических средствах, поэтому уже наладили выпуск антисептиков. Пока только для собственных нужд, но готовы выпускать и для внешнего пользования — вопрос в процедуре регистрации», — отметил Владимир Костюк.

По его словам, Верховная Рада приняла законопроект, одна из норм которого упрощает процедуру выпуска на рынок дезинфицирующих средств для преодоления острого дефицита в аптеках, больницах и на производствах на время эпидемии.

«В частности, была отменена процедура регистрации для запуска на рынок антисептиков, не содержащих вредных для здоровья человека веществ. А также была введена 0% ставка акцизного налога на спирт, который является одним из ключевых ингредиентов дезинфицирующих средств», — сообщил Владимир Костюк.

Исполнительный директор компании «Фармак» подчеркнул, что сегодня идет борьба не кого-то одного с вирусом, а это борьба каждого. «Поэтому нужно соблюдать рекомендации МОЗ для защиты себя и своих близких», — отметил Владимир Костюк.

Как ранее сообщалось, ПАО «Фармак» изучает возможности запуска производства продукции для борьбы с коронавирусом, в том числе диагностических тест-систем.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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