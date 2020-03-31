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Концерт "Чайф" в прямом эфире посмотрели более пяти миллионов человек

Концерт "Чайф" в прямом эфире посмотрели более пяти миллионов человек
. Онлайн-концерт группы "Чайф", приуроченный к 35-летию коллектива, посмотрели на платформе МТС одновременно более пяти миллионов зрителей, сообщает пресс-служба сотового оператора.

Выступление стало частью юбилейного тура "Война, Мир и…", который прошел в сокращенном формате из-за пандемии коронавируса. Но 29 марта группа дала концерт в Екатеринбурге, который транслировался онлайн.

Запланировано, что увидеть вживую "Чайф" можно будет в Москве 30 октября.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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