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Конструктор рассказал об уникальности применяемого Су-57 вооружения

Конструктор рассказал об уникальности применяемого Су-57 вооружения
Российский истребитель пятого поколения Су-57 не имеет аналогов в мире по номенклатуре применяемого вооружения, сообщил первый заместитель генерального директора компании "Сухой", директор ОКБ Сухого - главный конструктор Су-57 Михаил Стрелец.

"Еще одно важное требование, которое предъявлял заказчик к нашему самолету, это отношение боевой нагрузки, которую способен взять истребитель, к его массе. Чем больше это отношение, тем выше качество самолета как носителя. То же самое относится к объему, массе и номенклатуре авиационных средств поражения, размещаемых во внутрифюзеляжных отсеках. По этим показателям Су-57 не имеет аналогов среди всех самолетов пятого поколения в мире", - сказал Михаил Стрелец в интервью журналу "Горизонты".

Он также сообщил, что особые требования предъявлялись к комплексу бортового оборудования. "Принципиальным отличием пятого поколения является совершенно новый уровень автоматизации. Су-57 оснащен принципиально новым комплексом бортового оборудования, выполняющим функцию "электронного пилота", - пояснил Стрелец.

# Россия
По материалам: ria.ru

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