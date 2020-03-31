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Коронавирусную пародию хита Queen посмотрели более трех миллионов раз

Коронавирусную пародию хита Queen посмотрели более трех миллионов раз
. Новый вариант "Богемской рапсодии" группы Queen от американского вокалиста Адриана Граймса набрал более трех с половиной миллионов просмотров в Сети.

Музыкант выложил видео своей версии хита 1975 года десять дней назад. В нем есть среди прочего строчки: “Mama, I just killed a man / I didn’t stay inside in bed / I walked past him, now he’s dead.” (Мама, я только что убил человека / Я не соблюдал постельный режим/ Я прошел мимо, и теперь он мертв.)


рассказал изданию NME, что текст вызвал критику некоторых пользователей и обвинения в "бесчувственности".

"Моя жена работает в системе здравоохранения, и у меня двое маленьких детей. Я очень хорошо понимаю, что вирус может сделать с нашей семьей. Каждый день, когда жена уходит на работу, я надеюсь, что нам повезет, и мы снова будем вместе", — пояснил Граймс.

"Но даже если нам с детьми придется дистанцироваться от нее в случае резкого роста заболеваемости, я постараюсь сохранять чувство юмора. Меня поддерживают комментарии людей, у которых был выявлен коронавирус. Спасибо за понимание в эти беспрецедентные времена", — добавил он.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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