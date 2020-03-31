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Кристина Асмус: «Гарик влюбился в меня, увидев в «Интернах». Обожал мой белый халат»

Кристина Асмус: «Гарик влюбился в меня, увидев в «Интернах». Обожал мой белый халат»
Поклонники актрисы до сих пор активно обсуждают ее постельные сцены в фильме «Текст». Словно нарочно подогревая их интерес, Кристина недавно показала кадры из новой картины, в которой сыграла девушку из секс-чата.

Дома Кристина Асмус — жена шоумена Гарика Харламова и мама шестилетней Насти. С юмористом актриса впервые познакомилась на фестивале «Большая разница» в Одессе. А вот Харламов заприметил будущую жену еще в то время, когда она играла Варю Черноус в сериале «Интерны».

«В начале отношений Гарик рассказывал, что влюбился в меня, увидев в «Интернах». И обожал мой белый халат. Я как-то даже купила костюмчик медсестры в магазине для взрослых, но он так и лежит где-то на антресоли», — говорит Кристина. 

Артистка хотела сделать мужу пикантный сюрприз, да так и забыла за нехваткой времени. А вот Гарик подарки жене исправно дарит, правда, призналась Асмус, не умеет их выбирать. 

«У меня есть любимая история про подарки Гарика. В самом начале наших отношений муж на 8 марта подарил мне красивую цепочку-чокер с кулоном в виде сердца. Я безумно обрадовалась, но 9 марта вежливо намекнула, что не ношу цепочки, особенно короткие, и уж тем более не люблю все эти сердечки-цветочки... Сказала, если хочешь не просто сделать мне приятно, а чтобы я это еще и носила, давай будем вместе выбирать. Прошел год. Так же на 8 марта муж решил самостоятельно меня обрадовать. И что вы думаете? Он подарил мне точно такую же цепочку с точно таким же сердечком этой же марки только из новой коллекции. Это не было шуткой. Он реально забыл. Мы долго смеялись потом. Сейчас иногда натыкаюсь на эти красивые почти новые коробочки. Думаю, скоро отдам их дочке», — делится звезда.

Кристина считает, что муж обычно не замечает, в каких нарядах она выходит. Ему милее то, как жена выглядит дома. А вот самой артистке совсем не по душе, когда случаются модные промахи на публике. В начале ее карьеры ей сделали неудачную прическу на церемонию «Женщина года». До сих пор она вспоминает тот образ, как один из самых трешовых.

«Традиционно перед этой премией проходит бьюти-девичник, на котором девушек собирает целая команда визажистов и стилистов. В 2012 году я только начинала ходить по тусовкам и не особо уделяла внимание собственному стилю. Села на мейк и прическу к первому попавшемуся мастеру. И он сделал мне на голове… гнездо. Я и пошла. Еще и надела под не идущее мне короткое платье ботильоны и какие-то массивные серьги. Это было начало моей светской карьеры, я не очень разбиралась в трендах, но все же понимала, что это полный трешняк. Но делать нечего. Надо было фотографироваться с высоко поднятой головой и гордо нести на ней это самое гнездо. Сейчас я, конечно, лучше не пойду на дорожку, чем буду сомневаться в своем образе. Для меня комфорт прежде любой моды и мнения окружающих», — отметила Кристина.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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