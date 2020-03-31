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Ксения Собчак: «Думаю, я уже переболела коронавирусом»

Ксения Собчак: «Думаю, я уже переболела коронавирусом»
Ксения Собчак находится на самоизоляции вместе с мужем Константином Богомоловым. Телеведущая считает, что коронавирус ей не страшен, ведь она уже могла им переболеть до начала эпидемии в России.

Коронавирус остается самой обсуждаемой темой в мире. На передовой трудятся врачи, которые принимают в клиники все большее число зараженных. Во избежание массовости инфицирования объявлен строгий карантин, который коснулся в том числе и знаменитостей.

Сегодня 38-летняя Ксения Собчак решила выйти в прямой эфир в социальной сети вместе с супругом Константином Богомоловым, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Как оказалось, влюбленные не очень-то боятся пандемии. Богомолов уверен, что не нужно закрываться от коронавируса, поскольку даже такую смертельно опасную болезнь следует принимать как благо. А вот Ксения Собчак и вовсе считает, что вполне могла переболеть данным недугом.

«Думаю, я давно переболела коронавирусом. Поэтому меня теперь уже ничего не берет. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота. Диагноз мне поставили «атипичная пневмония», прописали антибиотики. Потом пошли осложнения, я потеряла голос. Чтобы его восстановить, мы экстренно нашли фониатра, мне адреналин капали через трубочку прямо в горло», — рассказала Собчак.

В тот период Ксении приходилось работать из последних сил. Когда же в мире начал распространяться коронавирус, телеведущая вдруг осознала, что у ее атипичной пневмонии были очень похожие симптомы.


К слову, сейчас некоторые ученые выдвигают гипотезу о том, что многие россияне уже перенесли коронавирус, но просто не заметили этого. Симптомы болезни очень схожи с гриппом и ОРВИ, поэтому заражение в легкой форме может протекать незаметно.

А вот мама Ксении Собчак успела побывать в больнице в Коммунарке. На прошлой неделе Людмилу Нарусову госпитализировали с симптомами коронавируса. Правда, тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Сейчас сенатор уже находится дома.

«У меня ничего не нашли в этой Коммунарке. И только ты, Ксюша, пиаришься на мне. Что у тебя больная коронавирусом старуха-мать. Мне теперь даже люди бояться звонить», — негодует Нарусова.

После выписки из Коммунарки Людмила Борисовна закрылась на карантин, поскольку риск заразиться для нее все еще очень высок. Сейчас Нарусова больше всего скучает по внуку Платону, а также по визитам в салоны красоты. «Думаю, летнего отдыха мы все уже лишились. Остается надеяться, что хоть осенние отпуска у нас останутся. Ну, может, будем по России путешествовать», — предположила мама звезды.

Пока специалисты не строят никаких гипотез по поводу сроков окончания эпидемии. Правительства некоторых стран Европы и вовсе опасаются, что за первой волной болезни придет вторая и третья. Заместитель министра здравоохранения Чехии не исключал, что страны Евросоюза останутся закрытыми для путешественников на ближайшие пару лет.

В России карантин введен пока до 5 апреля. Число зараженных продолжает увеличиваться, поэтому есть риск, что жителям страны придется провести в режиме самоизоляции всю оставшуюся весну.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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