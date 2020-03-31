Ксения Собчак: «Думаю, я уже переболела коронавирусом»
Коронавирус остается самой обсуждаемой темой в мире. На передовой трудятся врачи, которые принимают в клиники все большее число зараженных. Во избежание массовости инфицирования объявлен строгий карантин, который коснулся в том числе и знаменитостей.
Сегодня 38-летняя Ксения Собчак решила выйти в прямой эфир в социальной сети вместе с супругом Константином Богомоловым, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.
Как оказалось, влюбленные не очень-то боятся пандемии. Богомолов уверен, что не нужно закрываться от коронавируса, поскольку даже такую смертельно опасную болезнь следует принимать как благо. А вот Ксения Собчак и вовсе считает, что вполне могла переболеть данным недугом.
«Думаю, я давно переболела коронавирусом. Поэтому меня теперь уже ничего не берет. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота. Диагноз мне поставили «атипичная пневмония», прописали антибиотики. Потом пошли осложнения, я потеряла голос. Чтобы его восстановить, мы экстренно нашли фониатра, мне адреналин капали через трубочку прямо в горло», — рассказала Собчак.
В тот период Ксении приходилось работать из последних сил. Когда же в мире начал распространяться коронавирус, телеведущая вдруг осознала, что у ее атипичной пневмонии были очень похожие симптомы.
К слову, сейчас некоторые ученые выдвигают гипотезу о том, что многие россияне уже перенесли коронавирус, но просто не заметили этого. Симптомы болезни очень схожи с гриппом и ОРВИ, поэтому заражение в легкой форме может протекать незаметно.
А вот мама Ксении Собчак успела побывать в больнице в Коммунарке. На прошлой неделе Людмилу Нарусову госпитализировали с симптомами коронавируса. Правда, тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Сейчас сенатор уже находится дома.
После выписки из Коммунарки Людмила Борисовна закрылась на карантин, поскольку риск заразиться для нее все еще очень высок. Сейчас Нарусова больше всего скучает по внуку Платону, а также по визитам в салоны красоты. «Думаю, летнего отдыха мы все уже лишились. Остается надеяться, что хоть осенние отпуска у нас останутся. Ну, может, будем по России путешествовать», — предположила мама звезды.
Пока специалисты не строят никаких гипотез по поводу сроков окончания эпидемии. Правительства некоторых стран Европы и вовсе опасаются, что за первой волной болезни придет вторая и третья. Заместитель министра здравоохранения Чехии не исключал, что страны Евросоюза останутся закрытыми для путешественников на ближайшие пару лет.
В России карантин введен пока до 5 апреля. Число зараженных продолжает увеличиваться, поэтому есть риск, что жителям страны придется провести в режиме самоизоляции всю оставшуюся весну.
Фото: Legion-Media, Instagram