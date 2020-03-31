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Ксения Собчак и Константин Богомолов рассказали о семейной жизни в условиях изоляции из-за коронавируса

Ксения Собчак и Константин Богомолов рассказали о семейной жизни в условиях изоляции из-за коронавируса

Самоизоляция из-за коронавируса продолжается, меняя под себя картину дня. Самой популярной темой в соцсетях стали рассказы о жизни в условиях карантина: селфи в домашнем интерьере не опубликовал только ленивый. Ксения Собчак решила разнообразить ленту своих фолловеров в инстаграме прямым эфиром, который устроила вместе с мужем Константином Богомоловым из дома.

Сегодня первый день официального карантина. Ходят слухи, что в Китае после завершения пандемии резко увеличилось количество разводов. Чтоб такого не случилось у нас — мы дадим вам несколько интересных советов,— заинтриговала она фолловеров за несколько часов до начала эфира.


Ксения Собчак и Константин Богомолов

Появившись в кадре, телеведущая заверила, что вся ее семья соблюдает режим самоизоляции за редким исключением — лишь ей самой приходится нарушать его ради съемок вечернего шоу "Док-ток". А вот свою маму Людмилу Нарусову Ксения полностью изолировала, лишив возможности встреч с внуком Платоном.


Ксения Собчак

При этом Константин и Ксения признались, что сильного страха коронавирус у них не вызывает: Собчак даже допустила, что уже переболела им в конце осени, когда врачи думали, что у нее атипичная пневмония.

Я уже давно переболела коронавирусом, поэтому меня никакая зараза не берет. В конце ноября страшно заболела, как никогда прежде не болела: кашель, температура, которую не могла сбить неделю. У меня был диагноз — атипичная пневмония, после которой возникли осложнения: я потеряла голос,— рассказала она, но все же отметила, что сейчас не пренебрегает мерами предосторожности, поэтому санитайзер у нее всегда под рукой.

Собчак рассказала, какие книги читает и сериалы смотрит в появившееся свободное время, а ее супруг отметил, что она отлично справляется с ролью заботливой жены: прекрасно жарит гречку и подогревает цыпленка-табака.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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