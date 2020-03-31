Кучеренко и Люлина назначили замглавы Минобрнауки

Анастасия Иванова

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Петра Кучеренко и Сергея Люлина заместителями министра науки и высшего образования, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сенатор Андрей Клишас сообщал, что руководитель аппарата комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Петр Кучеренко назначен замминистра науки и высшего образования.