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Кучеренко и Люлина назначили замглавы Минобрнауки

Кучеренко и Люлина назначили замглавы Минобрнауки
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Петра Кучеренко и Сергея Люлина заместителями министра науки и высшего образования, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сенатор Андрей Клишас сообщал, что руководитель аппарата комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Петр Кучеренко назначен замминистра науки и высшего образования.

# Политика
По материалам: ria.ru

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