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Лекарство от болезней печени оказалось эффективным средством против опасной бактерии

Лекарство от болезней печени оказалось эффективным средством против опасной бактерии

Исследователи из Университета Северной Каролины обнаружили, что известный лекарственный препарат может влиять на жизненный цикл бактерии Clostridioides difficile и уменьшать вызванное этими бактериями воспаление у подопытных мышей.

Урсодезоксихолевая кислота — один из естественных компонентов желчи человека. Она относится к так называемым «вторичным желчным кислотам», то есть вырабатывается не клетками печени, а образуется под действием живущих в толстом кишечнике бактерий. Она используется в качестве лекарства от ряда болезней печени и выпускается под несколькими коммерческими названиями: «Урсодиол», «Урсосан», «Урсохол», «Урсолив» и так далее.

Группа исследователей под руководством Кейси Терио (Casey Theriot) обнаружила воздействие урсодезоксихолевой кислоты на опасную бактерию Clostridioides difficile, которая иногда вызывает воспаление кишечника в тех случаях, когда другие обитающие в кишечнике бактерии погибают из-за приема человеком антибиотиков. Ученые установили, выращивая этих бактерий в чашках Петри, что препарат препятствует выходу бактерий из спор, их росту и выработке бактериальных токсинов.

На втором этапе исследования они проверили эффективность урсодезоксихолевой кислоты на подопытных мышах. Препарат и в этом случае оказал влияние на развитие бактерий, но основным эффектом лечения было подавление воспалительной реакции иммунной системы на рост бактерий и токсин. «Снижение иммунного ответа означает, что применение урсодезоксихолевой кислоты может значительно уменьшить повреждение тканей из-за инфекции Clostridioides difficile, — говорит Кейси Терио. — Эта работа стала первым исследованием того, как препарат работает in vivo против инфекции Clostridioides difficile. Она демонстрирует, что препарат может быть жизнеспособным предварительным лечением, чтобы помочь пациентам избежать разрушительного воздействия этой инфекции. Наши следующие шаги будут заключаться в том, чтобы установить дозировки и сроки, и определить, как использовать его наиболее эффективно».

Исследование опубликовано в журнале Infection and Immunity.

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По материалам: polit.ru

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