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Лукашенко заявил, что изоляция от коронавируса убивает людей

Лукашенко заявил, что изоляция от коронавируса убивает людей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против изоляции граждан своей страны во время распространения коронавируса. Вместо этого он призвал их выходить на улицы.

На встрече с главой Совета республики Национального собрания Натальей Кочановой президент отметил, что изоляция – это не выход, поскольку никто не знает, здоровы ли люди, остающиеся дома. Оставаясь среди распространяющегося вируса, они могут затем упустить время на лечение.

"Запирать в этих тухлых квартирах - это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение... Я не понимаю тех, кто сегодня советует изолировать, закрыть, перекрыть. Работать надо, как мы это всегда делали, точечно", – заключил он.

Глава государства добавил, что сам не интересовался, заразился ли вирусом. Он предположил, что мог уже перенести его на ногах.

Согласно вчерашней сводке, всего в соседней республике заражены 152 человека, есть один летальный случай. Карантин на территории страны не вводится в связи с позицией президента, предлагающего лечить коронавирус "водкой и сауной".

Всего в мире от вируса COVID-19 погибли свыше 39 тысяч человек. 172 тысячи излечились, а общее число случаев сейчас насчитывает 803 тысячи.

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По материалам: uposters.ru

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