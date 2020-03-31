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Лунный день сегодня 31 марта 2020 года

Лунный день сегодня 31 марта 2020 года

Энергетика Луны непостоянна, однако ее можно использовать себе во благо. Рекомендации астрологов помогут провести последний день марта в хорошем настроении и завершить необходимые дела в срок.

Последний день первого весеннего месяца обещает быть удачным. Пребывание Луны в Близнецах дарит заряд сил и бодрости, что как нельзя кстати для завершения намеченных дел. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не терять времени даром и использовать такой подарок судьбы в своих интересах.


Фаза Луны: 8 лунные сутки ночное светило проведет в Знаке Близнецов. Энергетика растущей Луны благоприятна, однако под влиянием созвездия возможны некоторые разногласия из-за желания постоянно переключаться с одного на другое.

Магнитные бури 31 марта: магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. Солнечные ветра не доставят проблем в последний вторник марта.

Что принесет удачу сегодня


позитивный настрой;
умиротворение;
открытость ко всему новому;
умение приспосабливаться;
обучение;
трудолюбие.

Что отпугнет успех в этот день


негатив;
риски;
конфликты;
присутствие в шумных компаниях.

Домашние дела по лунному календарю

Во вторник домашним делам не стоит уделять все свободное время. В этот день спасет многозадачность, продиктованная влиянием созвездия. Одновременно выполнить несколько простых дел не составит труда, а если включить приятную музыку или фильм, то справиться с обязанностями по дому станет в разы легче.

Что надеть сегодня

Луна в Близнецах — время творческого подъема, а значит, одежду лучше всего выбирать под настроение. Астрологи рекомендуют обратить внимание на струящиеся ткани с переливами и необычными рисунками. Светлые и жизнерадостные оттенки позволят сохранить позитивный настрой и подчеркнут индивидуальность.


Дополнить образ помогут украшения. Во вторник перегружать образ громоздкими кольцами, серьгами и тяжелыми бусами не стоит. В качестве талисманов подойдут натуральные минералы — хризолит, авантюрин, аметист.

Финансы, дела и работа в 8 лунный день

Во вторник многозадачность не только спасет от рутины, но и поможет быстро выполнить множество дел. Астрологи рекомендуют во вторник внимательно следить за финансами и не тратить лишнего, направив сбережения на хранение с ростом процентов. Уединенная работа подойдет для тех, кто чувствует раздражение и не готов контактировать с большим количеством людей.

В целом последний день марта будет удачным для любой работы, особенно той, в которой необходим творческий подход. Новые идеи помогут упростить рабочий процесс, а также привлечь финансовую удачу за счет новых методов работы.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В период, когда Луна пребывает в Близнецах, в среднем у людей настроение обычно хорошее, однако от его перепадов не застрахован никто. Астрологи рекомендуют с самого утра настраиваться на позитив, уделять время тем делам, что приносят радость и ограничить общение с людьми, настроенными агрессивно.

Сохранить здоровье поможет повышение иммунитета, и, по возможности, соблюдение социальной дистанции с другими людьми. Поддержать физическую форму можно в домашних условиях благодаря множеству видео с тренировками, находящимся в открытом доступе.

Любовь и отношения 31 марта

Любовь всегда спасает, а значит, сейчас как никогда важно уделить время близким. Романтический ужин, совместные посиделки с родными и задушевные разговоры помогут скрасить вечер и укрепить связи. Тем, кто находится в поиске, можно смело флиртовать, заводить интернет-знакомства, искать близких по духу и интересам людей. Активное времяпрепровождение на улицах лучше ограничить, чтобы исключить последствия, связанные с новым вирусом.

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По материалам: dailyhoro.ru

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