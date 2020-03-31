Лунный день сегодня 31 марта 2020 года

Вадим Карасев

Энергетика Луны непостоянна, однако ее можно использовать себе во благо. Рекомендации астрологов помогут провести последний день марта в хорошем настроении и завершить необходимые дела в срок.

Последний день первого весеннего месяца обещает быть удачным. Пребывание Луны в Близнецах дарит заряд сил и бодрости, что как нельзя кстати для завершения намеченных дел. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не терять времени даром и использовать такой подарок судьбы в своих интересах.

Фаза Луны: 8 лунные сутки ночное светило проведет в Знаке Близнецов. Энергетика растущей Луны благоприятна, однако под влиянием созвездия возможны некоторые разногласия из-за желания постоянно переключаться с одного на другое.

Магнитные бури 31 марта: магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. Солнечные ветра не доставят проблем в последний вторник марта.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

позитивный настрой;умиротворение;открытость ко всему новому;умение приспосабливаться;обучение;трудолюбие.негатив;риски;конфликты;присутствие в шумных компаниях.

Во вторник домашним делам не стоит уделять все свободное время. В этот день спасет многозадачность, продиктованная влиянием созвездия. Одновременно выполнить несколько простых дел не составит труда, а если включить приятную музыку или фильм, то справиться с обязанностями по дому станет в разы легче.

Что надеть сегодня

Луна в Близнецах — время творческого подъема, а значит, одежду лучше всего выбирать под настроение. Астрологи рекомендуют обратить внимание на струящиеся ткани с переливами и необычными рисунками. Светлые и жизнерадостные оттенки позволят сохранить позитивный настрой и подчеркнут индивидуальность.

Дополнить образ помогут украшения. Во вторник перегружать образ громоздкими кольцами, серьгами и тяжелыми бусами не стоит. В качестве талисманов подойдут натуральные минералы — хризолит, авантюрин, аметист.

Финансы, дела и работа в 8 лунный день

Во вторник многозадачность не только спасет от рутины, но и поможет быстро выполнить множество дел. Астрологи рекомендуют во вторник внимательно следить за финансами и не тратить лишнего, направив сбережения на хранение с ростом процентов. Уединенная работа подойдет для тех, кто чувствует раздражение и не готов контактировать с большим количеством людей.

В целом последний день марта будет удачным для любой работы, особенно той, в которой необходим творческий подход. Новые идеи помогут упростить рабочий процесс, а также привлечь финансовую удачу за счет новых методов работы.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В период, когда Луна пребывает в Близнецах, в среднем у людей настроение обычно хорошее, однако от его перепадов не застрахован никто. Астрологи рекомендуют с самого утра настраиваться на позитив, уделять время тем делам, что приносят радость и ограничить общение с людьми, настроенными агрессивно.

Сохранить здоровье поможет повышение иммунитета, и, по возможности, соблюдение социальной дистанции с другими людьми. Поддержать физическую форму можно в домашних условиях благодаря множеству видео с тренировками, находящимся в открытом доступе.

Любовь и отношения 31 марта

Любовь всегда спасает, а значит, сейчас как никогда важно уделить время близким. Романтический ужин, совместные посиделки с родными и задушевные разговоры помогут скрасить вечер и укрепить связи. Тем, кто находится в поиске, можно смело флиртовать, заводить интернет-знакомства, искать близких по духу и интересам людей. Активное времяпрепровождение на улицах лучше ограничить, чтобы исключить последствия, связанные с новым вирусом.