Лунный день сегодня 31 марта 2020 года
Энергетика Луны непостоянна, однако ее можно использовать себе во благо. Рекомендации астрологов помогут провести последний день марта в хорошем настроении и завершить необходимые дела в срок.
Последний день первого весеннего месяца обещает быть удачным. Пребывание Луны в Близнецах дарит заряд сил и бодрости, что как нельзя кстати для завершения намеченных дел. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не терять времени даром и использовать такой подарок судьбы в своих интересах.
Фаза Луны: 8 лунные сутки ночное светило проведет в Знаке Близнецов. Энергетика растущей Луны благоприятна, однако под влиянием созвездия возможны некоторые разногласия из-за желания постоянно переключаться с одного на другое.
Магнитные бури 31 марта: магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. Солнечные ветра не доставят проблем в последний вторник марта.
Что принесет удачу сегодня
позитивный настрой;
умиротворение;
открытость ко всему новому;
умение приспосабливаться;
обучение;
трудолюбие.
Что отпугнет успех в этот день
негатив;
риски;
конфликты;
присутствие в шумных компаниях.
Домашние дела по лунному календарю
Во вторник домашним делам не стоит уделять все свободное время. В этот день спасет многозадачность, продиктованная влиянием созвездия. Одновременно выполнить несколько простых дел не составит труда, а если включить приятную музыку или фильм, то справиться с обязанностями по дому станет в разы легче.
Что надеть сегодня
Луна в Близнецах — время творческого подъема, а значит, одежду лучше всего выбирать под настроение. Астрологи рекомендуют обратить внимание на струящиеся ткани с переливами и необычными рисунками. Светлые и жизнерадостные оттенки позволят сохранить позитивный настрой и подчеркнут индивидуальность.
Дополнить образ помогут украшения. Во вторник перегружать образ громоздкими кольцами, серьгами и тяжелыми бусами не стоит. В качестве талисманов подойдут натуральные минералы — хризолит, авантюрин, аметист.
Финансы, дела и работа в 8 лунный день
Во вторник многозадачность не только спасет от рутины, но и поможет быстро выполнить множество дел. Астрологи рекомендуют во вторник внимательно следить за финансами и не тратить лишнего, направив сбережения на хранение с ростом процентов. Уединенная работа подойдет для тех, кто чувствует раздражение и не готов контактировать с большим количеством людей.
В целом последний день марта будет удачным для любой работы, особенно той, в которой необходим творческий подход. Новые идеи помогут упростить рабочий процесс, а также привлечь финансовую удачу за счет новых методов работы.
Настроение и здоровье по лунному календарю
В период, когда Луна пребывает в Близнецах, в среднем у людей настроение обычно хорошее, однако от его перепадов не застрахован никто. Астрологи рекомендуют с самого утра настраиваться на позитив, уделять время тем делам, что приносят радость и ограничить общение с людьми, настроенными агрессивно.
Сохранить здоровье поможет повышение иммунитета, и, по возможности, соблюдение социальной дистанции с другими людьми. Поддержать физическую форму можно в домашних условиях благодаря множеству видео с тренировками, находящимся в открытом доступе.
Любовь и отношения 31 марта
Любовь всегда спасает, а значит, сейчас как никогда важно уделить время близким. Романтический ужин, совместные посиделки с родными и задушевные разговоры помогут скрасить вечер и укрепить связи. Тем, кто находится в поиске, можно смело флиртовать, заводить интернет-знакомства, искать близких по духу и интересам людей. Активное времяпрепровождение на улицах лучше ограничить, чтобы исключить последствия, связанные с новым вирусом.