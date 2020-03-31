Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Мадуро: глобальное восстановление от коронавируса зависит от ОПЕК+

Мадуро: глобальное восстановление от коронавируса зависит от ОПЕК+

Мадуро: глобальное восстановление от коронавируса зависит от ОПЕК+
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о переговорах с послом РФ Сергеем Мелик-Багдасаровым и выразил уверенность в необходимости достижения договоренностей в формате ОПЕК+, от которых зависит экономическое восстановление после пандемии коронавируса SARS-CoV-2.


"Период с 2006 по 2020 показал, что ОПЕК+ - ОПЕК, Россия и другие производители - был основой стабильности рынка и цен, экономической и финансовой стабильности. Финансовое и экономическое восстановление после пандемии будет зависеть от соглашения ОПЕК+, которое позволит дать определенность рынку, ценам, позволит планировать", - сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в его Twitter.

По словам президента, этот и другие вопросы геополитики он обсудил с послом РФ после церемонии вручения верительных грамот, которая прошла во дворце Мирафлорес.


Российской Федерации. Он передал мне сообщение от президента (России Владимира) Путина о солидарности России с боливарианским правительством и готовности оказать всю необходимую поддержку Венесуэле. Это неразрушимый альянс и дружба", - добавил Мадуро.

Мировые цены на нефть упали на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене 6 марта не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. Впоследствии Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией, что оказало дополнительное давление на рынки и экономики.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В России создали высокоточный тест для диагностики коронавируса
В России создали высокоточный тест для диагностики коронавируса
Кризис ударил по богатейшим странам Европы
Кризис ударил по богатейшим странам Европы
В Китае за сутки выявили 48 новых ввозных случаев заражения COVID-19
В Китае за сутки выявили 48 новых ввозных случаев заражения COVID-19
Кристина Асмус: «Гарик влюбился в меня, увидев в «Интернах». Обожал мой белый халат»
Кристина Асмус: «Гарик влюбился в меня, увидев в «Интернах». Обожал
Участники конкурса "Большая перемена" подключились к челленджу #ИнтервьюНаДиване
Участники конкурса "Большая перемена" подключились к челленджу
Эскапизм против коронавируса: Виктория Бекхэм появилась на обложке мексиканского Vogue
Эскапизм против коронавируса: Виктория Бекхэм появилась на обложке
Схема на 15 млн грн. ГПУ разоблачила махинации при продаже медицинских масок в Испанию
Схема на 15 млн грн. ГПУ разоблачила махинации при продаже
Конструктор рассказал об уникальности применяемого Су-57 вооружения
Конструктор рассказал об уникальности применяемого Су-57 вооружения
Мадуро: глобальное восстановление от коронавируса зависит от ОПЕК+
Мадуро: глобальное восстановление от коронавируса зависит от ОПЕК+
Россиян обманули с помощью Малахова и доктора Мясникова
Россиян обманули с помощью Малахова и доктора Мясникова
Уходим на карантин: как сделать дом местом силы
Уходим на карантин: как сделать дом местом силы
Трамп рассказал о российском самолете с медоборудованием в помощь
Трамп рассказал о российском самолете с медоборудованием в помощь

Топ на сегодня

Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков
Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков
Австралийцы с лайнера Vasco da Gama пройдут карантин на острове
Австралийцы с лайнера Vasco da Gama пройдут карантин на острове
Российские власти одобрили повышение штрафов за нарушение карантина
Российские власти одобрили повышение штрафов за нарушение карантина
В России зарегистрированы 1534 случая инфицирования коронавирусом
В России зарегистрированы 1534 случая инфицирования коронавирусом
Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около 20 экспертиз
Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около

Еще по теме

Мадуро призвал продолжить сделку ОПЕК+
Министр нефти Венесуэлы едет в Россию обсуждать договор о снижении добычи - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Президент Венесуэлы отправляется в турне по нефтедобывающим странам
Президент Венесуэлы заявил, что соглашение ОПЕК стабилизирует рынок