Мадуро: глобальное восстановление от коронавируса зависит от ОПЕК+

Анастасия Иванова

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о переговорах с послом РФ Сергеем Мелик-Багдасаровым и выразил уверенность в необходимости достижения договоренностей в формате ОПЕК+, от которых зависит экономическое восстановление после пандемии коронавируса SARS-CoV-2.





"Период с 2006 по 2020 показал, что ОПЕК+ - ОПЕК, Россия и другие производители - был основой стабильности рынка и цен, экономической и финансовой стабильности. Финансовое и экономическое восстановление после пандемии будет зависеть от соглашения ОПЕК+, которое позволит дать определенность рынку, ценам, позволит планировать", - сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в его Twitter.

По словам президента, этот и другие вопросы геополитики он обсудил с послом РФ после церемонии вручения верительных грамот, которая прошла во дворце Мирафлорес.

Российской Федерации. Он передал мне сообщение от президента (России Владимира) Путина о солидарности России с боливарианским правительством и готовности оказать всю необходимую поддержку Венесуэле. Это неразрушимый альянс и дружба", - добавил Мадуро.

Мировые цены на нефть упали на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене 6 марта не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. Впоследствии Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией, что оказало дополнительное давление на рынки и экономики.