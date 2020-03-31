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Малый бизнес: пошаговая инструкция для старта

Преимуществом, по которому предприниматель пытается попасть в категорию малого бизнеса, называют упрощенную систему налогообложения. О том, как запустить собственное дело, чтобы старт оказался легким, а прибыль быстрой, – читайте в нашей статье.

Шаг 1: Выясняем внутренний ресурс и возможности

Доказано, что человек успешен в той области, которая ему интересна. Чаще идеей для старта служит профессия, в которой удалось добиться признания. А в качестве ресурса рассматривают понимание нюансов продажи определенного товара, амбиции и сбережения, которые послужат стартовым капиталом.

Шаг 2: Выбираем направление

Для этого стоит подыскать рыночную нишу. Если вы работали на АЗС или транспортном предприятии, то мини-заправка с большей вероятностью окажется в списке желаний будущего предпринимателя. Понимание тонкостей выбранного дела потребует ответственного отношения к бизнесу, но и результат окажется выше.

Шаг 3: Составляем бизнес-план

Это следует сделать, чтобы понимать, каких вложений потребует бизнес. А также установить временные рамки, когда появится возможность расширить предпринимательскую деятельность.

В бизнес-плане должны быть прописаны закупка товара и оборудования, арендная плата, транспортные услуги и заработная плата.

Просчитав сумму на открытие, определитесь, откуда возьмете стартовый капитал.

В случае затруднений можно купить франшизу и вам предоставят готовый план открытия бизнеса. Услуга, разумеется, платная. Но тем и хороша готовая идея, что можно оплатить франшизы однократно или рассчитываться суммой от выручки с оборота.

Шаг 4: Выбираем организационно-правовую форму компании

На начальном этапе многие предприниматели опускали этот момент. Но после того, как изучали достоинства и недостатки ООО и ИП, выбирают подходящую форму управления бизнесом.

Шаг 5: Открываем

Торговая площадь арендована, фирма зарегистрирована, основной товар и сопутствующие компоненты, дизельный счетчик топлива, например, закуплены. Остается заявить об открытии.

В небольшом населенном пункте с этой ролью справляется «сарафанное радио», когда через друзей и знакомых передается информация об успехах бизнесмена. Дополнительных клиентов привлечет штендер, яркая вывеска, раздаточные рекламные материалы.

Шаг 6: Анализируем

Оцените итоги торговли, просчитайте воронку продаж и среднюю месячную прибыль. И если сумма радует, то подумайте, когда пора задуматься о масштабировании.

Легкого старта и быстрой прибыли. Удачи!

# Бизнес

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