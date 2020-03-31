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Малышева назвала способ сократить сроки карантина в России

Малышева назвала способ сократить сроки карантина в РоссииЕлена МалышеваФото: Globallookpress.com

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что можно сделать, чтобы сократить сроки карантина, введенного в регионах России из-за распространения коронавируса. Главным способом повлиять на время вынужденной самоизоляции она назвала строгое соблюдение этих мер. Об этом она сообщила в прямом эфире в Instagram.

Малышева объяснила, что задача карантина заключается в том, чтобы не допустить пикового наплыва зараженных, «распределить пациентов по времени» и помочь медицине справиться. Кроме того, самоизоляция необходима, чтобы «абортировать, прервать распространение вируса в популяции».

«Чем тщательнее мы сейчас соблюдем этот недельный карантин, тем больше шансов, что он будет коротким», — сообщила Малышева подписчикам и попросила их отнестись к ситуации серьезно. На вопрос о том, когда карантин закончится, врач выразила надежду на то, что День Победы россияне будут встречать на Красной площади.

Ранее Малышева рассказала, почему во время предыдущих эпидемий выживаемость в еврейский общинах была более высокой, чем среди европейцев. По ее мнению, это было связано с тем, что для них мытье рук было введено в качестве религиозной обязанности человека.

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По материалам: lenta.ru

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