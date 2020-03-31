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Мариинский театр покажет свои лучшие спектакли в соцсетях

Мариинский театр покажет свои лучшие спектакли в соцсетях
Мариинский театр, ВКонтакте и Одноклассники из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, запускают новый совместный проект "Марафон искусства", в рамках которого каждый день до 7 апреля будут проходить показы балетов, опер и симфонических концертов при участии звезд Мариинского театра.

В программе ближайших дней: симфонии Петра Ильича Чайковского при участии маэстро Валерия Гергиева, балет "Медный всадник" с Викторией Терешкиной и Владимиром Шкляровым, а также опера "Самсон и Далила" с Екатериной Семенчук и Грегори Кунде.

Во ВКонтакте следить за "Марафоном искусства" можно будет в официальном сообществе Мариинского театра vk.com/mariinskytheatre и в тематическом разделе видео "Смотрим дома".


ok.ru/mariinsky. Также смотреть спектакли и концерты можно будут на онлайн-платформе Мариинского театра mariinsky.tv. Начало всех показов - 19.00 мск, видео будет доступно для просмотра в течение суток.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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