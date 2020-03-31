Минсельхоз России определил направления по развитию пчеловодства

Вадим Карасев

Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов провел заседание в режиме ВКС по вопросам регулирования и развития подотрасли пчеловодства. Как сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие руководители региональных аграрных ведомств, представители отраслевых организаций и союзов, бизнес-сообщества.

На совещании Джамбулат Хатуов заявил о необходимости создания в регионах сельскохозяйственных потребительских кооперативов в области пчеловодства.

Кроме того, Хатуов предложил объединиться руководителям региональных аграрных ведомств, общероссийских и региональных общественных организаций, пчеловодов-любителей для создания единой базы производителей. Что приведет к появлению благоприятных условий для развития подотрасли в будущем.