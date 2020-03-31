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Минздрав оценил степень готовности при ухудшении ситуации с COVID-19

Минздрав оценил степень готовности при ухудшении ситуации с COVID-19
Российская система здравоохранения способна оказать помощь еще большему числу граждан, подхвативших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы Минздрава.

"В России развернуто 78 тысяч инфекционных коек и подготовлено более 47 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких", – заявили в пресс-службе.

В ведомстве заверили, что при необходимости эти показатели увеличат, сейчас только в России производят примерно тысячи аппаратов ИВЛ в неделю.


ВОЗ, сейчас в России 818 больничных коек на 100 тысяч населения, что является очень близким к похожему показателю в Германии (826 коек). Больше только в Беларуси (1038) и Монако (2113)", – резюмировали в ведомстве.

До этого главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико указал, что Россия подходит к пику заболеваемости по коронавирусной инфекции. По его словам, скорее всего, количество новых случаев ближайшие несколько дней будет увеличиваться, а потом пойдет на снижение.

Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были обнаружены в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, подвержены 178 стран. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 690 тысяч случаев заражения, свыше 33 тысяч человек скончались. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, заболели как минимум 800 тысяч человек, 38714 погибли, более 170 тысяч пациентов побороли недуг. В России число больных достигло 2337 человек (1613 из них — в Москве), 121 пациент вылечился, 17 скончались.


Ранее радио Sputnik сообщало, что синоптики рассказали о сроках прихода убивающей COVID-19 погоды.

# Россия
По материалам: ria.ru

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