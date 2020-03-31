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Мир снова поверил в Китай

Мир снова поверил в КитайФото: Wang Ying / Xinhua / Globallookpress.com

Инвесторы по всему миру снова поверили в Китай и его экономику, начав вкладываться в местные активы, пишет CNBC.

Американские инвестиционные фонды начинают покупать как отдельные акции китайских компаний, демонстрирующих восстановление после спада в начале года из-за коронавируса, так и доли в специализированных торгуемых на биржах фондах (ETF), которые в свою очередь вкладываются в наиболее успешные и надежные китайские активы.

Их примеру следуют инвесторы из других стран. Один из таких фондов недавно запустила инвесткомпания UBS Asset Management. Там отмечают, что восстановление экономики Китая происходит довольно быстрыми темпами. В частности, потребление угля и продажи недвижимости за последнее время выросли примерно на 80-90 процентов.

Управляющие инвесткомпаний объясняют успех китайского бизнеса его ориентированностью на высокие технологии. Так, около 40 процентов корпораций, акции которых входят в индекс MSCI China (на него ориентируются многие инвесторы, в том числе при создании новых ETF), принадлежат к высокотехнологичной отрасли. Она, по словам экономистов, гораздо менее уязвима к глобальным потрясениям, в том числе из-за коронавируса.

При этом инвесторы подчеркивают, что восстановление местной экономики в обозримом будущем не сильно скажется на глобальных производстве и торговле, в частности между Китаем и США.

По итогам января-февраля промышленное производство в Китае снизилось на 13,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Однако в марте показатели значительно улучшились. Согласно опубликованным 31 марта данным, промышленный индекс PMI (рассчитывается на основе опроса топ-менеджеров крупнейших компаний) вырос до 52 пунктов вместо ожидавшихся 45. Это свидетельствует о достаточно быстром восстановлении производственной активности.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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