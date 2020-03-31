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Мировой экономике предсказали «много боли»

Мировой экономике предсказали «много боли»Фото: Spencer Platt / Getty Images

Мировой экономике и фондовым рынкам разных стран предстоит пережить еще «много боли». С таким прогнозом выступил нефтегазовый аналитик инвесткомпании Cantor Fitzgerald Джек Эллардайс, которого цитирует Business Insider.

«Несмотря на то, что падение цен еще не так сильно, как во время предыдущего кризиса 2008 года, его темпы беспрецедентны, и боль продлится еще очень долго», — предсказал Эллардайс.

В свою очередь стратег компании RaboResearch Майкл Эвери заявил, что мировые рынки ожидает «огромный шок».

Финансисты ссылаются на изменчивость котировок, вызванную падением цен на нефть до самого низкого с 2002 года уровня и растущей угрозой мировой экономике от распространения коронавируса. Инвесторов не убедили даже принятые президентом и Конгрессом США меры по поддержке национальной экономики.

В результате рекордный рост американских индексов, наблюдавшийся в конце марта, 30 марта сменился падением.

Аналитик инвестбанка Standard Chartered Эрик Робертсен в интервью CNBC призвал инвесторов и спекулянтов не вкладываться в акции в надежде на будущее продолжение «бычьего» тренда на рынке. По его словам, главным фактором, который вынудит инвесторов вновь начать играть на понижение, распродавая активы, станет публикация экономических данных американским Минфином в начале апреля. Из них станет ясна глубина вызванного пандемией кризиса.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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