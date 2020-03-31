Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Миру предсказали дефицит продовольствия

Миру предсказали дефицит продовольствияФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

ООН предсказала миру возможный дефицит продовольствия, пишет CNBC. Он может случиться из-за приостановки работы ферм и нарушения цепочек поставок в разных странах.

Об угрозе заявила Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству. По мнению ее специалистов, пандемия коронавируса угрожает нарушить существующие экономические связи, в том числе по доставке рабочей силы в места, где она наиболее необходима. К ним относятся фермы и другие сельскохозяйственные предприятия.

Уже произошедшие из-за пандемии и принятых для борьбы с ней мер сбои в производстве грозят проблемами с поставками продуктов питания в магазины в апреле-мае, считают эксперты. Пока ситуация остается под контролем благодаря тому, что в большинстве стран созданы запасы продовольствия.

Однако правительства по всему миру должны уже сейчас принимать меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее усугубление кризиса, говорится в докладе. В частности, необходимо облегчать логистику для участников рынка, доступ к кормам для животных и семенам растений.

По состоянию на 30 марта, в мире зафиксировано более 725 тысяч случаев заболевания коронавирусом. 34 тысячи человек умерли, 152 тысячи выздоровели.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Винокур раскрыл результаты теста на коронавирус
Винокур раскрыл результаты теста на коронавирус
В Москве начали сдавать питомцев в аренду для прогулок во время карантина
В Москве начали сдавать питомцев в аренду для прогулок во время
Порноактриса развенчала мифы о работе в секс-индустрии
Порноактриса развенчала мифы о работе в секс-индустрии
Миру предсказали дефицит продовольствия
Миру предсказали дефицит продовольствия
В Приморье подтвердили два новых случая коронавируса
В Приморье подтвердили два новых случая коронавируса
Бен Аффлек и Ана де Армас на прогулке в Санта-Монике: новые фото пары
Бен Аффлек и Ана де Армас на прогулке в Санта-Монике: новые фото пары
Стало известно о результате теста Нетаньяху на коронавирус
Стало известно о результате теста Нетаньяху на коронавирус
"Русские куклы": в Британии раскритиковали российские методы воспитания фигуристов
"Русские куклы": в Британии раскритиковали российские методы
Мариинский театр покажет свои лучшие спектакли в соцсетях
Мариинский театр покажет свои лучшие спектакли в соцсетях
В Госдуму внесли закон о налоге с доходов по крупным вкладам
В Госдуму внесли закон о налоге с доходов по крупным вкладам
Всемирный банк резко ухудшил прогноз по росту ВВП Китая
Всемирный банк резко ухудшил прогноз по росту ВВП Китая
Военные из РФ и Турции совместно проверили посты вдоль трассы в Сирии
Военные из РФ и Турции совместно проверили посты вдоль трассы в Сирии

Топ на сегодня

Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков
Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков
Австралийцы с лайнера Vasco da Gama пройдут карантин на острове
Австралийцы с лайнера Vasco da Gama пройдут карантин на острове
Российские власти одобрили повышение штрафов за нарушение карантина
Российские власти одобрили повышение штрафов за нарушение карантина
В России зарегистрированы 1534 случая инфицирования коронавирусом
В России зарегистрированы 1534 случая инфицирования коронавирусом
Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около 20 экспертиз
Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около

Еще по теме

Миру предрекли дефицит презервативов
FAO: Панические покупки из-за коронавируса провоцируют продуктовую инфляцию
Миру предрекли сильнейший экономический спад и потерю рабочих мест
Украина хочет увеличить поставки сельхозпродукции в Египет