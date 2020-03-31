Мишустин отправил в отставку ряд глав департаментов правительства
Сегодня, 17:00 Алексей Вольцев
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности ряд глав департаментов правительства РФ, в частности директора департамента культуры кабмина Петра Скороспелова, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Скороспелова Петра Петровича от должности директора департамента культуры правительства РФ... Освободить Некрасова Дмитрия Владимировича от должности директора департамента проектной деятельности правительства РФ... Освободить Салугину-Сороковую Екатерину Андреевну от должности директора департамента регуляторной политики правительства РФ", - говорится в распоряжениях.
По материалам: ria.ru