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Мишустин поручил дать денег россиянам, остающимся за рубежом из-за пандемии

Мишустин поручил дать денег россиянам, остающимся за рубежом из-за пандемии

Минфин РФ должен выделить средства для россиян, не имеющих возможности вернуться из-за границы. Об этом говорится в опубликованных сегодня, 31 марта, поручениях премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам заседания президиума Координационного совета при кабмине по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Минфину России обеспечить выделение МИДу России бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться в Российскую Федерацию, нуждающихся в материальном содействии и не располагающих жильем в стране пребывания», — говорится в документе.

Предоставление материальной поддержки предписано обеспечить МИД России. Мишустин также поручил заняться вопросом РСПП и Сбербанку:

«Российскому союзу промышленников и предпринимателей и ОАО „Сбербанк России“ рекомендовать разработать меры оказания материальной поддержки гражданам России, не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию и не имеющим жилья в стране пребывания. Срок — 2 апреля 2020 года».

Как сообщало ИА Newstes , Россия полностью закрыла международное пассажирское авиасообщение, оставив только возможность выполнения чартерных рейсов для возвращения граждан РФ домой. Количество таких рейсов будет сокращено с 31 марта в связи с уменьшением потока возвращающихся. За последние 10 дней вернулись в страну 155 тыс. российских граждан.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что сотрудники российских загранучреждений прилагают максимум усилий, чтобы помочь россиянам, оказавшимся из-за коронавируса в трудной ситуации.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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