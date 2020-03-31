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Мишустин разъяснил: коснётся ли уплата нового налога с процентов по вкладам зарплатных счетов

Мишустин разъяснил: коснётся ли уплата нового налога с процентов по вкладам зарплатных счетов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам дал разъяснения по вопросу введения нового налога на проценты с вкладов физических лиц. Об этом сообщает РБК.

Уплата нового налога вводится только с 2022 года. Под расчет попадут доходы, полученные в 2021 году.

, - подчеркнул глава правительства.

Михаил Мишустин отметил, что налог будет распространятся не на сами счета, а на процент, полученный с поступившего дохода на них.

 , - заявил премьер-министр России.

Также Мишустин пояснил, что в расчет нового налога не попадут банковские счета, ставка по которым ниже 1 %. Это касается, в первую очередь, зарплатных счетов российских граждан. Они исключаются из расчета налога.

Сегодня Государственная дума РФ во втором и третьем чтении одобрила закон о введении налога на процентный доход с вкладов, превышающих 1 миллион рублей.

Введение  такого налога было предложено президентом РФ Владимиром Путиным в своем обращении к гражданам. Он отметил, что необходимо ввести  налог на доходы с вкладов, превышающих 1 миллион рублей, равный 13 %.

# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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