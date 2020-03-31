Мэрия Москвы прокомментировала заражение главврача больницы в Коммунарке

Вадим Карасев

Денис ПроценкоФото: АГН «Москва»

Мэрия Москвы прокомментировала информацию о заражении главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мэр столицы Сергей Собянин, который ранее, 24 марта, в ходе визита в больницу общался с медиком, не испытывает проблем со здоровьем. «За здоровьем следят», — сообщили в мэрии.

С Проценко также общался президент России Владимир Путин. Однако в Кремле заверили, что российский лидер регулярно тестируется на коронавирус.

О заражении главврача больницы в Коммунарке стало известно ранее. Проценко отметил, что чувствует себя хорошо и изолировался в кабинете с условиями для дистанционной работы, а также управления и консультаций при помощи телемедицины.

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом. К 31 марта общее число зараженных граждан увеличилось до 2337 человек. Более 50 регионов ввели режим самоизоляции.