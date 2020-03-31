Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Мэрия Москвы прокомментировала заражение главврача больницы в Коммунарке

Мэрия Москвы прокомментировала заражение главврача больницы в Коммунарке

Мэрия Москвы прокомментировала заражение главврача больницы в КоммунаркеДенис ПроценкоФото: АГН «Москва»

Мэрия Москвы прокомментировала информацию о заражении главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мэр столицы Сергей Собянин, который ранее, 24 марта, в ходе визита в больницу общался с медиком, не испытывает проблем со здоровьем. «За здоровьем следят», — сообщили в мэрии.

С Проценко также общался президент России Владимир Путин. Однако в Кремле заверили, что российский лидер регулярно тестируется на коронавирус.

О заражении главврача больницы в Коммунарке стало известно ранее. Проценко отметил, что чувствует себя хорошо и изолировался в кабинете с условиями для дистанционной работы, а также управления и консультаций при помощи телемедицины.

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом. К 31 марта общее число зараженных граждан увеличилось до 2337 человек. Более 50 регионов ввели режим самоизоляции.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Ролик с обливанием антисептиком рабочих в Индии возмутил Сеть
Ролик с обливанием антисептиком рабочих в Индии возмутил Сеть
Стали известны условия карантина для российских призывников
Стали известны условия карантина для российских призывников
Ортодоксальные евреи отказались бороться с коронавирусом и массово заразились
Ортодоксальные евреи отказались бороться с коронавирусом и массово
Оксана Самойлова заявила, что подает на развод с Джиганом
Оксана Самойлова заявила, что подает на развод с Джиганом
Мэрия Москвы прокомментировала заражение главврача больницы в Коммунарке
Мэрия Москвы прокомментировала заражение главврача больницы в
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО
Лукашенко заявил, что изоляция от коронавируса убивает людей
Лукашенко заявил, что изоляция от коронавируса убивает людей
Армянскую оппозицию обвинили в «парализации» системы здравоохранения страны
Армянскую оппозицию обвинили в «парализации» системы здравоохранения
Мишустин отправил в отставку ряд глав департаментов правительства
Мишустин отправил в отставку ряд глав департаментов правительства
Лунный день сегодня 31 марта 2020 года
Лунный день сегодня 31 марта 2020 года
На базе главного храма Вооруженных сил будут готовить санитаров
На базе главного храма Вооруженных сил будут готовить санитаров
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства

Топ на сегодня

Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве
Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве
«Ворон», забравший жизнь. Мистическая смерть Брэндона Ли
«Ворон», забравший жизнь. Мистическая смерть Брэндона Ли
Трамп рассказал о российском самолете с медоборудованием в помощь
Трамп рассказал о российском самолете с медоборудованием в помощь
Мадуро: глобальное восстановление от коронавируса зависит от ОПЕК+
Мадуро: глобальное восстановление от коронавируса зависит от ОПЕК+
Финляндия продлит ограничения по коронавирусу
Финляндия продлит ограничения по коронавирусу

Еще по теме

Главврач больницы в Коммунарке подтвердил заражение Лещенко коронавирусом
Раскрыты особенности защиты Путина от коронавируса в Коммунарке
Число пациентов с коронавирусом в Коммунарке уменьшилось
Число пациентов с коронавирусом в Коммунарке возросло