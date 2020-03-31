Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Москвичам рассказали о новом режиме работы поликлиник

Москвичам рассказали о новом режиме работы поликлиник

Москвичам рассказали о новом режиме работы поликлиникФото: АГН «Москва»

Московские поликлиники переходят на новый режим работы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала в эфире Первого канала.

Медицинские учреждения продолжают работу, но обращаться туда горожанам рекомендуется только в крайнем случае. Например, если необходимо провести какие-то исследования или требуется именно очный осмотр врача. Во всех других ситуациях необходимо вызывать медиков на дом, а плановую поездку на прием отложить, если это не навредит здоровью.

«Мы максимально просили бы всех горожан отложить по возможности визиты в поликлинику», — сказала Ракова.

Она отметила, что в столице значительно усилена поликлиническая служба на дому, дополнительно привлечено более тысячи работников. Для граждан с хроническими заболеваниями выписывают и выдаются лекарства сразу на полгода.

Ранее Ракова сообщила, что в Москве более 500 человек с подтвержденным коронавирусом лечатся дома, им бесплатно доставляют необходимые препараты.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом
Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом
"Белавиа" временно приостановит рейсы в Домодедово и Шереметьево
"Белавиа" временно приостановит рейсы в Домодедово и Шереметьево
«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял флаг ЕС
«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял
Внеочередное заседание Совета Федерации пройдет в четверг
Внеочередное заседание Совета Федерации пройдет в четверг
Анастасия Решетова показала, как поддерживает себя в форме на карантине: "Несколько упражнений для красивой попы"
Анастасия Решетова показала, как поддерживает себя в форме на
Москвичам рассказали о новом режиме работы поликлиник
Москвичам рассказали о новом режиме работы поликлиник
Характеристики полиэтиленовых пакетов, используемых в торговле
Характеристики полиэтиленовых пакетов, используемых в торговле
Ученые ищут, где в организме птицы спрятан магнитный компас
Ученые ищут, где в организме птицы спрятан магнитный компас
Мать Собчак возмутилась тупостью дочери и зятя и отчитала их за пьянство
Мать Собчак возмутилась тупостью дочери и зятя и отчитала их за
Заседание суда по делу об убийстве посла в Анкаре пройдет 28 мая
Заседание суда по делу об убийстве посла в Анкаре пройдет 28 мая
Подсчитаны потери банков от коронавируса
Подсчитаны потери банков от коронавируса
Режиссер театра Вахтангова назвал Зорина великим человеком
Режиссер театра Вахтангова назвал Зорина великим человеком

Топ на сегодня

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 15475 человек
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 15475 человек
В Госдуме предлагают законопроект об эффективных мерах борьбы с Covid-19
В Госдуме предлагают законопроект об эффективных мерах борьбы
В Испании за сутки умерли более 800 человек от коронавируса
В Испании за сутки умерли более 800 человек от коронавируса
Социальный кризис стучится в дверь «инфицированной» Турции — мнение
Социальный кризис стучится в дверь «инфицированной» Турции — мнение
В Пензенской области выявили распространителя фейков о коронавирусе
В Пензенской области выявили распространителя фейков о коронавирусе

Еще по теме

Выздоровел первый заболевший коронавирусом в Москве
Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве
Московские власти объяснили причину введения особого режима
Власти Москвы создадут колл-центры по коронавирусу