Москвичам рассказали о новом режиме работы поликлиник

Вадим Карасев

Фото: АГН «Москва»

Московские поликлиники переходят на новый режим работы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала в эфире Первого канала.

Медицинские учреждения продолжают работу, но обращаться туда горожанам рекомендуется только в крайнем случае. Например, если необходимо провести какие-то исследования или требуется именно очный осмотр врача. Во всех других ситуациях необходимо вызывать медиков на дом, а плановую поездку на прием отложить, если это не навредит здоровью.

«Мы максимально просили бы всех горожан отложить по возможности визиты в поликлинику», — сказала Ракова.

Она отметила, что в столице значительно усилена поликлиническая служба на дому, дополнительно привлечено более тысячи работников. Для граждан с хроническими заболеваниями выписывают и выдаются лекарства сразу на полгода.

Ранее Ракова сообщила, что в Москве более 500 человек с подтвержденным коронавирусом лечатся дома, им бесплатно доставляют необходимые препараты.