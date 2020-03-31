«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял флаг ЕС

Лидия Мартынова

Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли демонстративно снял в своём кабинете флаг Европейского союза.

Свой жест итальянский политик объяснил тем, что ЕС отказывает в помощи странам, испытывающим трудности в борьбе с коронавирусной инфекцией. На кадрах видно, как Фабио Рампелли в медицинской маске и белых перчатках снимает с флагштока флаг ЕС, а затем водружает на его место государственный триколор Италии.

«Может, увидимся позже. Может быть», — прокомментировал Рампелли своё видео.

«Кто знает, может быть, этот звёздный флаг исчезает навсегда», — замечает итальянское издание ilgiornale.it.

Незадолго до своего политического жеста Фабио Рампелли заявил в телеэфире Sky Tg 24, обращаясь к руководству ЕС:

«Европа пользовалась политической слабостью Италии в течение многих десятилетий. Италия сегодня не желает быть официантом, в то время как другие обедают лобстерами, как Франция и Германия. Если вы планируете воспользоваться чрезвычайной ситуацией, чтобы поставить такие страны, как Италия или другие государства с более хрупкой экономикой, на колени, то у Европы не будет будущего».