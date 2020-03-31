#МЫВМЕСТЕ: волонтеры выполнили уже более 10 тысяч запросов от пожилых людей

Вадим Карасев

Фото: https://vk.com/volmedic_krasnodar

Более 10 тысяч запросов, поступивших на горячую линию, выполнили добровольцы в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

На данный момент в работе волонтерских штабов участвует 24 тысячи человек. Все добровольцы перед началом работы проходят специальный обучающий видеокурс. В нем рассказывается, как соблюдать технику безопасности и правила гигиены, как общаться с пожилыми людьми в условиях распространения коронавируса и что делать в экстренных ситуациях. Обучающие мероприятия проводят доктора и представители Роспотребнадзора.



По состоянию на 30 марта, в колл-центр горячей линии для пожилых и маломобильных граждан поступило 67249 звонков, сформировано 15004 заявки. Большинство волонтерских штабов сформировано на базе региональных отделений Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики". К работе подключилось также движение "Волонтеры Конституции".