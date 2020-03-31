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На базе главного храма Вооруженных сил будут готовить санитаров

На базе главного храма Вооруженных сил будут готовить санитаров
Выбравшие альтернативную гражданскую службу в 2020 году пройдут санитарную подготовку на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме ВС РФ, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"В соответствии с решением министра обороны в ходе весеннего призыва такие граждане (выбравшие альтернативную службу – ред.) будут направляться во 2 гвардейскую мотострелковую дивизию 1 танковой армии в Алабино… На базе создаваемого военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооружённых сил Российской Федерации они получат медицинскую подготовку по программе санитаров и пройдут курс духовных основ милосердия", - сказал он в интервью газете "Красная звезда", приуроченному к весеннему призыву.

# Россия
По материалам: ria.ru

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