На фоне карантина город в Уэльсе захватили козлы

Вадим Карасев

В Уэльсе в городе Лландидно кашмирские козы спустились с мыса и "захватили" почти весь центр. Это произошло после того как был объявлен карантин и улицы опустели.

Дикие животные до этого избегали города в связи с его оживленностью. Теперь они осваивают новые территории к восторгу местных жителей, наблюдающих за ними из окон и во время "вылазок" в условиях карантина.

Как сообщает BBC, городской советник Кэрол Марубби назвала еще одну причину, по которой козлы наводнили город – из-за сокращения турпотока на мыс Грэйт Орм, где животные обитали ранее, перестали приходить туристы.

Goat update: they’re back, and they’re gathering in groups of more than 2 🐐 pic.twitter.com/Bc2N42SPGo

— Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 28, 20201/32/33/3