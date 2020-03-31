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Нагорный Карабах в особых условиях проводит общенациональные выборы

Нагорный Карабах в особых условиях проводит общенациональные выборы

В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике, Арцах — армянское историческое название Нагорного Карабаха) 31 марта в 08.00 по местному времени (07.00 мск) началось голосование на президентских и парламентских выборах, которые в непризнанной республике впервые проводятся одновременно.

Выборы проходят в 7 районах и столице Степанакерте, где будут работать 8 территориальных избирательных комиссий. Сформировано 280 избирательных участков. По официальным данным, число избирателей в Нагорном Карабахе составляет более 103 тыс. человек.

Количество как баллотирующихся в президенты кандидатов, так и партий, стремящихся попасть в местное Национальное собрание (парламент), необычайно велико для политического ландшафта Арцаха. 14 кандидатов в президенты и 10 партий, а также два политических блока поборются за голоса избирателей, пишет во вторник армянский информационно-аналитический портал VERELQ.

Выборы проходят в особых условиях в связи с глобальной пандемией коронавируса нового типа (Covid-19). Власти Нагорного Карабаха до сих пор не объявили ни об одном случае заражения коронавирусной инфекцией на территории республики, в то время как в соседней Армении зарегистрированы 482 инфицированных и три летальных исхода.

Сложность ситуации констатируют и в Центральной избирательной комиссии Арцаха. Указывается, что местные власти приняли ряд мер для обеспечения безопасности выборов, в том числе с учётом эпидемиологической ситуации в регионе. «Все участники выборов, члены участковых избирательных комиссий, представители СМИ, наблюдатели и доверенные лица будут обеспечены средствами индивидуальной профилактической защиты», — сообщили ранее в ЦИК республики.

«Будут выданы одноразовые перчатки, маски и индивидуальные ручки. Избиратели должны голосовать, сохраняя безопасную дистанцию. Это не значит, что нужно паниковать, но необходимо быть бдительными. Инструкции будут доступны в участковой избирательной комиссии. Избирательные участки дезинфицируются соответствующими органами», — пояснили в ведомстве.

Ранее в Арцахе была осуществлена конституционная реформа, предусматривающая расширение полномочий президента республики. Напомним, Армения в результате внесения изменений в Основной закон после референдума в декабре 2015 года пошла другим путём — переход к парламентской системе правления.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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