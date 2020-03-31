"Не хочу, чтобы дети видели этот ад": жена Джигана подает на развод

Вадим Карасев

Оксана Самойлова, жена репера Джигана, заявила, что готова развестись с супругом. Большой пост о своем решении она выложила на своей странице в соцсети.

Самойлова поделилась, что 10 лет брака она верила мужу, но все оказалось обманом. Проблемы начались у пары около месяца назад, когда родился их долгожданный сын. Репер стал выкладывать на своей странице странные видео, где ругался матом и выпивал алкогольные напитки. При этом он не стеснялся своих детей. После этого он оказался в реабилитационном центре, откуда так же публиковал видео.

Оксана Самойлова долгое время хранила молчание и никак не комментировала происходящее. Но видно у многодетной матери лопнуло терпение, и она выложила пост отчаяния. Где призналась, что больше не может "терпеть этот ад".

Напомним, что пара воспитывает четверых детей: троих девочек и мальчика, которому только исполнился месяц, пишет Актуальные новости.