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Николай Хомерики завершил съемки фильма о лыжнице Елене Вяльбе

Николай Хомерики завершил съемки фильма о лыжнице Елене Вяльбе
Основной этап съемок нового фильма Николая Хомерики "Белый снег" о лучшей лыжнице ХХ века Елене Вяльбе завершился, сообщила пресс-служба фильма.

"Съемки завершились на стадионе "Тирвас" в Кировске (Мурманская область)", – говорится в сообщении.

Картина основана на реальных событиях и рассказывает о лучшей лыжнице XX века Елены Вяльбе, которая в 1997 году на чемпионате мира по лыжным гонкам в Норвегии завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. Это стало прецедентом для всего мирового лыжного сообщества, поскольку до Вяльбе ничего подобного никому не удавалось.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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