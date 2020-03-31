Новикомбанк по итогам 2019 года нарастил прибыль почти в семь раз

Алексей Вольцев

Новикомбанк по итогам 2019 года нарастил прибыль почти в семь раз, а драйвером роста стало финансирование высокотехнологичных гражданских проектов на предприятиях Корпорации Ростех, сообщает пресс-служба опорного банка Госкорпорации Ростех.

"По данным бухгалтерской отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) чистая прибыль по итогам прошедшего года составила 10,1 миллиарда рублей", - говорится в пресс-релизе.

Активы банка на 1 января 2020 года составили 472,1 миллиарда рублей – это на 15% больше, чем годом ранее. Объем остатков на счетах за год увеличился на 15,5% до 430,3 миллиарда рублей. Основной прирост пассивов приходится на средства корпоративных клиентов, удельный вес которых на 1 января 2020 года составил 92% от общего объема клиентских средств, отмечается в отчете банка.

"Высокие темпы роста активов обеспечены, в первую очередь, увеличением кредитного портфеля за счет поддержки предприятий Ростеха, которые разрабатывают и выводят на рынок высокотехнологичную продукцию, в том числе, в рамках реализации национальных проектов. Среди партнеров-заемщиков банка – ведущие российские предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, нефтегазового комплекса и других наукоемких отраслей, а также их партнеры, включая предприятия малого и среднего бизнеса. Новикомбанк полностью адаптировал свою продуктовую линейку с учетом актуальных потребностей промышленности", - говорится в сообщении Ростеха.

По словам председателя правления банка Елены Георгиевой, положительная динамика финансовых показателей за 2019 год подтверждает эффективную реализацию выбранной бизнес-модели с низким кредитным риском, грамотным управлением операционными издержками и максимально эффективным использованием акционерного капитала.

"Стабильный рост собственного капитала, значительные резервы ликвидности, эффективная стратегия развития и высокое качество бизнес-процедур служат надежным залогом продолжения развития Новикомбанка в 2020 году и в долгосрочной перспективе", – отметила Георгиева.