Оксана Самойлова: «Я подаю на развод с Джиганом!»

Лидия Мартынова

Похоже, бизнесвумен надоело терпеть измены и неадекватное поведение мужа и она решила поставить точку после 10 лет супружества. Сегодня Оксана нашла в себе силы сообщить: ее семья распадается. Самойлову совершенно не пугает перспектива воспитывать четверых детей в одиночку.

Откровенный пост многодетная мама опубликовала в личном блоге буквально несколько минут назад.

«Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, божился, что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил, и я верила, потому что не способна на такие обманы, потому что добрая и наивная, потому что не понимаю, как можно так поступать, потому что мы были счастливы, понимаете? Я видела, что он меня любит, у нас все было хорошо, у нас прекрасные дети, и была прекрасная жизнь», — отметила она.

К слову, слухи о неверности рэпера ходят уже много лет, но Самойлова предпочитала не комментировать их. Того же мнения придерживался и сам Джиган.

«Даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, человек может так предавать. Вторую причину вы видите сами на его странице, и, думаю, понимаете, что происходит. Я всегда была за семью, за то, чтобы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации просто не могу поступить по-другому. Не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает, и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое», — продолжила Оксана.

Самойлова не рассказывает о том, что происходит с мужем, но поклонники звездной семьи бьют тревогу, считая — Джигану срочно требуется психологическая помощь. Поддержать его в столь нелегкий период вызвался бывший коллега по Black Star Тимати.

«Джига, по-братски, у нас в 2020-м есть всего две темы: это COVID-19 и твой Instagram. Даже если гипотетически представить, что в 2019-м мне бы сказали, что ты сможешь стать главным ньюсмейкером страны, я бы рассмеялся этому человеку в лицо. Вопрос только — какой ценой. Я смеялся в начале, но сейчас уже как-то страшновато. Я не держу на тебя никаких обид или зла, хочу чтобы у тебя снова все было в порядке и как можно быстрее! Если тебе понадобится моя помощь, ты всегда можешь на нее рассчитывать. Напиши! Номер тот же», — обратился к Джигану продюсер.

Фото: Instagram