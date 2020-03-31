Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Оксана Самойлова: «Я подаю на развод с Джиганом!»

Оксана Самойлова: «Я подаю на развод с Джиганом!»
Похоже, бизнесвумен надоело терпеть измены и неадекватное поведение мужа и она решила поставить точку после 10 лет супружества. Сегодня Оксана нашла в себе силы сообщить: ее семья распадается. Самойлову совершенно не пугает перспектива воспитывать четверых детей в одиночку.

Откровенный пост многодетная мама опубликовала в личном блоге буквально несколько минут назад. 

«Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, божился, что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил, и я верила, потому что не способна на такие обманы, потому что добрая и наивная, потому что не понимаю, как можно так поступать, потому что мы были счастливы, понимаете? Я видела, что он меня любит, у нас все было хорошо, у нас прекрасные дети, и была прекрасная жизнь», — отметила она.

К слову, слухи о неверности рэпера ходят уже много лет, но Самойлова предпочитала не комментировать их. Того же мнения придерживался и сам Джиган.

«Даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, человек может так предавать. Вторую причину вы видите сами на его странице, и, думаю, понимаете, что происходит. Я всегда была за семью, за то, чтобы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации просто не могу поступить по-другому. Не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает, и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое», — продолжила Оксана.

Самойлова не рассказывает о том, что происходит с мужем, но поклонники звездной семьи бьют тревогу, считая — Джигану срочно требуется психологическая помощь. Поддержать его в столь нелегкий период вызвался бывший коллега по Black Star Тимати. 

«Джига, по-братски, у нас в 2020-м есть всего две темы: это COVID-19 и твой Instagram. Даже если гипотетически представить, что в 2019-м мне бы сказали, что ты сможешь стать главным ньюсмейкером страны, я бы рассмеялся этому человеку в лицо. Вопрос только — какой ценой. Я смеялся в начале, но сейчас уже как-то страшновато. Я не держу на тебя никаких обид или зла, хочу чтобы у тебя снова все было в порядке и как можно быстрее! Если тебе понадобится моя помощь, ты всегда можешь на нее рассчитывать. Напиши! Номер тот же», — обратился к Джигану продюсер.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Ревматизм стал платой за выживание в Малом ледниковом периоде
Ревматизм стал платой за выживание в Малом ледниковом периоде
Коронавирусную пародию хита Queen посмотрели более трех миллионов раз
Коронавирусную пародию хита Queen посмотрели более трех миллионов раз
Россияне забрали из банков валюту на триллионы долларов
Россияне забрали из банков валюту на триллионы долларов
Малышева назвала способ сократить сроки карантина в России
Малышева назвала способ сократить сроки карантина в России
Оксана Самойлова подает на развод с Джиганом: "Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом"
Оксана Самойлова подает на развод с Джиганом: "Все 10 лет счастливой
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
Песков: нынешняя ситуация на рынке нефти не в интересах США и России
Песков: нынешняя ситуация на рынке нефти не в интересах США и России
Оксана Самойлова: «Я подаю на развод с Джиганом!»
Оксана Самойлова: «Я подаю на развод с Джиганом!»
От сбрившего брови рэпера Джигана ушла жена
От сбрившего брови рэпера Джигана ушла жена
Психология самоизоляции: как не ругаться, не лениться и проводить время с пользой
Психология самоизоляции: как не ругаться, не лениться и проводить
Сбербанк получил первые обращения об отсрочке по кредитам от отельеров
Сбербанк получил первые обращения об отсрочке по кредитам от отельеров

Топ на сегодня

Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве
Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве
Трамп рассказал о российском самолете с медоборудованием в помощь
Трамп рассказал о российском самолете с медоборудованием в помощь
Мишустин уволил главу департамента госслужбы и кадров правительства
Мишустин уволил главу департамента госслужбы и кадров правительства
Мадуро: глобальное восстановление от коронавируса зависит от ОПЕК+
Мадуро: глобальное восстановление от коронавируса зависит от ОПЕК+
Премьер Израиля ушёл на карантин: контактировал с инфицированной Covid-19
Премьер Израиля ушёл на карантин: контактировал с инфицированной

Еще по теме

От сбрившего брови рэпера Джигана ушла жена
Говорит Украина: Дед вместо мужа? (эфир от 14.09.2017)
«Вы ведьма»: Оксана Самойлова показала стройную фигуру на пятый день после родов
Оксана Самойлова сразила фигурой после родов