Оксана Самойлова подает на развод с Джиганом: "Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом"

Вадим Карасев

Всего несколько минут назад Оксана Самойлова поделилась со своими подписчиками в инстаграме печальными новостями — она подает на развод с мужем.

Как сложно принимать решения длиною в 10 лет, когда у тебя четыре маленьких ребенка, но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил. И я верила, потому что я не способна на такой обман, потому что я добрая и наивная, потому что я не понимаю, как можно так поступать, потому что мы были счастливы, понимаете? По-настоящему. Мы не ссорились особо, я видела, что он меня любит, у нас все было хорошо, у нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь. И я даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома, человек может так предавать. Вторую причину вы видите сами на его странице и, думаю, понимаете, что происходит. Я всегда была за семью, за то, чтобы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации я просто не могу поступить по-другому. Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает, и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое.





Джиган и Оксана Самойлова с дочерьми

Все, что он сделал с собой и с нашей семьей, — это его ответственность, только его. Я не знаю, когда он будет в состоянии осознать все, что наделал, и будет ли вообще. Я не знаю, что будет завтра или через месяц. Я не знаю, как буду я с четырьмя детьми, но мне придется быть сильной и, скорее всего, сильнее, чем когда-либо,

— написала Оксана.





Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Напомним, что проблемы в браке у 31-летней Оксаны Самойловой и 34-летнего Джигана начались около месяца назад, сразу после рождения сына Давида. Рэпер начал злоупотреблять алкоголем и проводить прямые эфиры в инстаграме, во время которых нецензурно выражался при детях. После этого Джиган попал в рехаб (на тот момент семья находилась в Майами), где провел около недели.





Джиган и Оксана Самойлова с дочерьми

Недавно семья вернулась из Америки в Россию и самоизолировалась в своем загородном доме. К слову, карантин Джиган соблюдал нестрого и всего через несколько дней после прилета устроил домашнюю вечеринку, на которую пригласил своих друзей. Первое время Оксана Самойлова воздерживалась от комментариев и говорила, что в сложившейся ситуации ей важнее всего помочь "отцу своих детей". Джиган в то же время активно публиковал в инстаграме их семейные снимки с женой и публично признавался ей в любви.





Отношения Оксаны Самойловой и Джигана начались в 2008 году — влюбленные познакомились в ночном клубе и с того момента практически не расставались. В 2011 году у них родилась старшая дочь Ариела, а через год после этого пара сыграла пышную свадьбу. В 2014-м на свет появилась их средняя дочь Лея, а в 2017-м — младшая Майя.

Осенью 2019 года Самойлова подтвердила, что снова ждет ребенка и до самых родов скрывала его пол. В феврале в одной из американских клиник на свет появился долгожданный сын пары, которого они назвали Давид.





Оксана Самойлова с сыном Давидом