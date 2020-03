Оксана Самойлова заявила, что подает на развод с Джиганом

View this post on Instagram

Как сложно принимать решения длинною в 10 лет ,когда у тебя 4 маленьких детей.но мне не оставили выбора .я подаю на развод .все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны,а я просто жила и верила ему,он говорил такие вещи ,клялся здоровьем наших детей,умолял не верить в сплетни и слухи ,клялся что любит только меня и никогда не изменял.столько всего говорил и я верила ,потому что я не способна на такие обманы ,потому что я добрая и наивная.потому что я не понимаю как можно так поступать .потому что мы были счастливы понимаете?по настоящему ,мы не ссорились особо,я видела что он меня любит,у нас все было хорошо,у нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь .и я даже представить не могла что при таких раскладах когда вы живете душа в душу,выходя из дома человек может так предавать. Вторую причину вы видите сами на его странице и думаю понимаете что происходит.я всегда была за семью ,за то что бы у детей были мама и папа ,но в нынешней ситуации я просто не могу поступить по другому .я не хочу что бы мои дети видели весь этот ад .Ариела уже все понимает и мое сердце разрывается от боли.лучше пусть будет только мама,чем такое. все что он сделал с собой и с нашей семьей это его ответственность ,только его .я не знаю когда он будет в состоянии осознать всё что наделал и будет ли вообще .я не знаю что будет завтра или через месяц .я не знаю как буду я с 4 детьми.но мне придётся быть сильной ,и скорее всего сильнее чем когда-либо