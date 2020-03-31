Оксана Самойлова заявила, что подает на развод с Джиганом

Влада Некрасова

Жена рэп-исполнителя Джигана – Оксана Самойлова собирается подать на развод. О своем решении она сообщила в инстаграме.

“Как сложно принимать решения длиною в десять лет, когда у тебя четверо маленьких детей. Но мне не оставили выбора, я подаю на развод", – написала она.

По ее словам, "все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему, он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся что любит только меня и никогда не изменял".





"Столько всего говорил и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная, потому что я не понимаю как можно так поступать", – добавила она.

"По-настоящему мы не ссорились особо, я видела что он меня любит, у нас все было хорошо, у нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь. И я даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома человек может так предавать", – пояснила Оксана Самойлова.

Вторую причину, считает она, "можно увидеть на странице", она связана с тем, что Джиган проходил лечение в психиатрической клинике.

"Я всегда была за семью, за то что бы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации я просто не могу поступить по другому. Я не хочу что бы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое", – написала она, подчеркнув, что ответственность за развод возлагает на мужа.