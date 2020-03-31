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Оксана Самойлова заявила, что подает на развод с Джиганом

Оксана Самойлова заявила, что подает на развод с Джиганом
Жена рэп-исполнителя Джигана – Оксана Самойлова собирается подать на развод. О своем решении она сообщила в инстаграме.

“Как сложно принимать решения длиною в десять лет, когда у тебя четверо маленьких детей. Но мне не оставили выбора, я подаю на развод", – написала она.

По ее словам, "все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему, он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся что любит только меня и никогда не изменял".


"Столько всего говорил и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная, потому что я не понимаю как можно так поступать", – добавила она.

"По-настоящему мы не ссорились особо, я видела что он меня любит, у нас все было хорошо, у нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь. И я даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома человек может так предавать", – пояснила Оксана Самойлова.

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Как сложно принимать решения длинною в 10 лет ,когда у тебя 4 маленьких детей.но мне не оставили выбора .я подаю на развод .все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны,а я просто жила и верила ему,он говорил такие вещи ,клялся здоровьем наших детей,умолял не верить в сплетни и слухи ,клялся что любит только меня и никогда не изменял.столько всего говорил и я верила ,потому что я не способна на такие обманы ,потому что я добрая и наивная.потому что я не понимаю как можно так поступать .потому что мы были счастливы понимаете?по настоящему ,мы не ссорились особо,я видела что он меня любит,у нас все было хорошо,у нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь .и я даже представить не могла что при таких раскладах когда вы живете душа в душу,выходя из дома человек может так предавать. Вторую причину вы видите сами на его странице и думаю понимаете что происходит.я всегда была за семью ,за то что бы у детей были мама и папа ,но в нынешней ситуации я просто не могу поступить по другому .я не хочу что бы мои дети видели весь этот ад .Ариела уже все понимает и мое сердце разрывается от боли.лучше пусть будет только мама,чем такое. все что он сделал с собой и с нашей семьей это его ответственность ,только его .я не знаю когда он будет в состоянии осознать всё что наделал и будет ли вообще .я не знаю что будет завтра или через месяц .я не знаю как буду я с 4 детьми.но мне придётся быть сильной ,и скорее всего сильнее чем когда-либо

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Вторую причину, считает она, "можно увидеть на странице", она связана с тем, что Джиган проходил лечение в психиатрической клинике.


"Я всегда была за семью, за то что бы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации я просто не могу поступить по другому. Я не хочу что бы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое", – написала она, подчеркнув, что ответственность за развод возлагает на мужа.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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