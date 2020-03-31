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Ортодоксальные евреи отказались бороться с коронавирусом и массово заразились

Ортодоксальные евреи отказались бороться с коронавирусом и массово заразилисьФото: Илья Ефимович / DPA / Globallookpresss.com

Ортодоксальные евреи отказались бороться с коронавирусом и массово заразились. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что Израиль в связи с быстрым распространением коронавируса задумал отгородить религиозные районы. Всего среди населения число строго соблюдающих религиозные нормы составляет 12 процентов, при этом 40-60 процентов от их количества оказались в больницах. По статистике, коронавирус распространяется в религиозных районах в четыре-восемь раз быстрее. Это происходит из-за того, что ортодоксы отказываются соблюдать изоляцию, продолжая справлять свадьбы и проводить похороны.

Ранее Верховный суд Израиля отклонил ходатайство с требованием объявить текущий год високосным, добавив к нему еще один месяц. Таким образом, празднование Песаха (еврейской Пасхи) не будет отложено.

Всего в мире выявлено свыше 800 тысяч инфицированных коронавирусом; 39 тысяч человек погибли, 170 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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