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От сбрившего брови рэпера Джигана ушла жена

От сбрившего брови рэпера Джигана ушла женаДжиганФото: Globallookpress.com

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова объявила о разводе с мужем. Она рассказала в Instagram, что десять лет семейной жизни оказались обманом со стороны супруга.

«Я просто жила и верила ему, он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня, и [что] никогда не изменял. Столько всего говорил, и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная. Потому что я не понимаю, как можно так поступать», — написала Самойлова.

По ее словам, она решилась на развод из-за измен мужа и из-за его нынешнего психического состояния: «В нынешней ситуации я просто не могу поступить по-другому. Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает, и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое».

«Все, что он сделал с собой и с нашей семьей, — это его ответственность, только его. Я не знаю, когда он будет в состоянии осознать все, что наделал, и будет ли вообще», — резюмировала Самойлова.

9 марта рэпер Джиган записал видеообращение, в котором рассказал, что находится в «психушке», где его лечат и хорошо кормят. При этом на кадрах видно, что артист сбрил бороду и брови. Это случилось через несколько недель после того, как у исполнителя родился первый сын Давид. Он стал четвертым ребенком в семье. Позже рэпера заподозрили в нападении на жену, однако Самойлова опровергла эту информацию.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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