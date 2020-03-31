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Пандемия коронавируса не разрушит безвиз с Евросоюзом, - Кулеба

Пандемия коронавируса не разрушит безвиз с Евросоюзом, - Кулеба
Пандемия коронавируса не разрушит безвизовый режим между Украиной и странами Европейского союза. Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, после пандемии коронавируса сохранится безвизовый режим для граждан Украины.

"Если Шенген будет формально или, по сути, потерян, я думаю, что это будет непоправимый удар по ЕС. Но мы будем активно работать с нашими партнерами, чтобы при любом развитии событий полученные украинскими гражданами свободы в отношениях с ЕС, а прежде всего - свобода свободного передвижения, сохранились", - отметил Кулеба.

Он также выразил сомнения, что до конца года мировые авиакомпании полноценно возобновят перелеты.
Напомним, ранее сообщалось, что с начала карантина в Украине из-за пандемии в страну вернулись более 144 тысяч человек.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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