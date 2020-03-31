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Павел Трубинер: «Жена вся офигенная, со всеми сложностями и глупостями»

Павел Трубинер: «Жена вся офигенная, со всеми сложностями и глупостями»
Артист почти десять лет счастлив в браке с Юлией Мельниковой. Влюбленные растят дочь по имени Елизавета. Артист отмечает, что с каждым днем его чувства к возлюбленной только усиливаются, а брак становится нерушимым.

Павел Трубинер влюблен в избранницу как в день первого знакомства. В прошлом году он сделал Юлии роскошный подарок — авто стоимостью в несколько миллионов рублей.

Актер не перестает находить в супруге достоинства, несмотря на долголетние отношения. «Вся офигенная, со всеми сложностями и глупостями», — восхищается звезда сериала «Великая».

Их судьбоносная встреча состоялась на съемках очередного проекта. «Я до деталей помню тот день, и у нас обоих было такое чувство, будто мы друг друга уже хорошо знаем или когда-то знали, — вспоминала Юлия. — Уже намного позже Паша рассказал мне, что в детстве ему снился один и тот же сон, и в нем была девочка. И он сказал, что, когда в первый раз меня увидел, точно понял, что в этом сне была я».


43-летний Трубинер признается, секрет семейного счастья в равноправии. Каждый имеет право высказать свою точку зрения, которую партнер обязательно выслушает. Брачный союз только укрепился с рождением в 2016 году дочери Елизаветы. «Совместно все делаем и живем в гармонии, — заявляет актер. — Конечно, к этому не сразу пришли, какое-то время прошло, пока узнали друг друга в быту. А сейчас тот прекрасный, золотой период, когда мы четко понимаем, кто из нас за что отвечает, и в то же время каждый может друг друга подменить, потому что мы оба работаем и воспитываем ребенка».

По словам 38-летней Мельниковой, в их паре нет места конфликтам. Из-за плотных графиков артисты живут в постоянном стрессе, а дом для них всегда остается оазисом спокойствия. «Я ценю в нем легкость, с которой он умеет все воспринимать, ничего не усложняя, не драматизируя. Это очень крутое качество, потому что жить как-то веселее и проще. Любая проблема все равно решаема», — отмечает она.

Напомним, что ранее Павел был женат на спортсменке Ольге Мухортовой, которая подарила ему двоих детей Павла и Александра. Мужчине удалось сохранить дружеское общение с первой семьей, поэтому сыновья с удовольствием проводят время с Юлией и сестренкой. «У нас долгожданная и любимая дочка, — делилась актриса. — Мы не играем в игру «Плохой и хороший полицейский». Паша и не может быть плохим полицейским, потому что отношения между ним и Елизаветой совершенно трогательные, нежные, и просто до умиления приятно на них смотреть».

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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