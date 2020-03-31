Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Touch Of Light / Wikimedia

Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса, сообщил министр обороны США Марк Эспер. Его слова приводит ТАСС.

Политик не назвал имя покойного, но отметил, что тот служил в Национальной гвардии. «Это горькая утрата для нашего военного сообщества», — сказал министр. Он выразил соболезнования семье военнослужащего, его друзьям, гражданским коллегам и всей Национальной гвардии.

Ранее американский лидер Дональд Трамп спрогнозировал, что пик смертности от коронавируса в стране будет достигнут в течение двух недель. По его словам, на это указывают модели возможного развития ситуации. Он добавил, что если жертвами инфекции станут менее 200 тысяч человек, то это будет хорошим показателем.

В США более 164,5 тысячи зараженных коронавирусом; 3,1 тысячи человек погибли, 5,8 тысячи — вылечились. Штаты обогнали все страны мира по количеству зараженных.