Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса
Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса, сообщил министр обороны США Марк Эспер. Его слова приводит ТАСС.
Политик не назвал имя покойного, но отметил, что тот служил в Национальной гвардии. «Это горькая утрата для нашего военного сообщества», — сказал министр. Он выразил соболезнования семье военнослужащего, его друзьям, гражданским коллегам и всей Национальной гвардии.
Ранее американский лидер Дональд Трамп спрогнозировал, что пик смертности от коронавируса в стране будет достигнут в течение двух недель. По его словам, на это указывают модели возможного развития ситуации. Он добавил, что если жертвами инфекции станут менее 200 тысяч человек, то это будет хорошим показателем.
В США более 164,5 тысячи зараженных коронавирусом; 3,1 тысячи человек погибли, 5,8 тысячи — вылечились. Штаты обогнали все страны мира по количеству зараженных.