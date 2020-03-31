Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Песков: нынешняя ситуация на рынке нефти не в интересах США и России

Песков: нынешняя ситуация на рынке нефти не в интересах США и России

Песков: нынешняя ситуация на рынке нефти не в интересах США и России
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп считают, что нынешняя ценовая конъюнктура на нефтяном рынке - не в интересах двух стран, заявил журналистам по итогам разговора лидеров пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Продолжительный телефонный разговор состоялся в понедельник по инициативе американской стороны, президенты обсуждали в том числе и ситуацию на рынке нефти и договорились о консультациях на этот счет по линии министров энергетики.

"Условились, что президенты поручат такие консультации начать", - сказал Песков, отказавшись назвать сроки их проведения.


Александром Новаком до этих консультаций.

"Мы проинформируем вас, если она состоится", - отметил Песков.

Отвечая на вопрос, насколько совпадают взгляды РФ и США по ситуации на рынке нефти, он сказал: "Безусловно, есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран". Обозначать траекторию совместных действий РФ и США по ценам на нефть Песков отказался.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Ревматизм стал платой за выживание в Малом ледниковом периоде
Ревматизм стал платой за выживание в Малом ледниковом периоде
Коронавирусную пародию хита Queen посмотрели более трех миллионов раз
Коронавирусную пародию хита Queen посмотрели более трех миллионов раз
Россияне забрали из банков валюту на триллионы долларов
Россияне забрали из банков валюту на триллионы долларов
Малышева назвала способ сократить сроки карантина в России
Малышева назвала способ сократить сроки карантина в России
Оксана Самойлова подает на развод с Джиганом: "Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом"
Оксана Самойлова подает на развод с Джиганом: "Все 10 лет счастливой
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
Песков: нынешняя ситуация на рынке нефти не в интересах США и России
Песков: нынешняя ситуация на рынке нефти не в интересах США и России
Оксана Самойлова: «Я подаю на развод с Джиганом!»
Оксана Самойлова: «Я подаю на развод с Джиганом!»
От сбрившего брови рэпера Джигана ушла жена
От сбрившего брови рэпера Джигана ушла жена
Психология самоизоляции: как не ругаться, не лениться и проводить время с пользой
Психология самоизоляции: как не ругаться, не лениться и проводить
Сбербанк получил первые обращения об отсрочке по кредитам от отельеров
Сбербанк получил первые обращения об отсрочке по кредитам от отельеров

Топ на сегодня

Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве
Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве
Трамп рассказал о российском самолете с медоборудованием в помощь
Трамп рассказал о российском самолете с медоборудованием в помощь
Мишустин уволил главу департамента госслужбы и кадров правительства
Мишустин уволил главу департамента госслужбы и кадров правительства
Мадуро: глобальное восстановление от коронавируса зависит от ОПЕК+
Мадуро: глобальное восстановление от коронавируса зависит от ОПЕК+
Премьер Израиля ушёл на карантин: контактировал с инфицированной Covid-19
Премьер Израиля ушёл на карантин: контактировал с инфицированной

Еще по теме

Песков назвал вероятную дату встречи Путина и Обамы
Путин и Обама встретятся в понедельник
В Кремле считают ситуацию на нефтяном рынке прогнозируемой
Президенты РФ и Аргентины проведут встречу на полях "двадцатки" 5 сентября