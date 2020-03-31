Песков: нынешняя ситуация на рынке нефти не в интересах США и России

Анастасия Иванова

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп считают, что нынешняя ценовая конъюнктура на нефтяном рынке - не в интересах двух стран, заявил журналистам по итогам разговора лидеров пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Продолжительный телефонный разговор состоялся в понедельник по инициативе американской стороны, президенты обсуждали в том числе и ситуацию на рынке нефти и договорились о консультациях на этот счет по линии министров энергетики.

"Условились, что президенты поручат такие консультации начать", - сказал Песков, отказавшись назвать сроки их проведения.

Александром Новаком до этих консультаций.

"Мы проинформируем вас, если она состоится", - отметил Песков.

Отвечая на вопрос, насколько совпадают взгляды РФ и США по ситуации на рынке нефти, он сказал: "Безусловно, есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран". Обозначать траекторию совместных действий РФ и США по ценам на нефть Песков отказался.