Песков: нынешняя ситуация на рынке нефти не в интересах США и России
Продолжительный телефонный разговор состоялся в понедельник по инициативе американской стороны, президенты обсуждали в том числе и ситуацию на рынке нефти и договорились о консультациях на этот счет по линии министров энергетики.
"Условились, что президенты поручат такие консультации начать", - сказал Песков, отказавшись назвать сроки их проведения.
Александром Новаком до этих консультаций.
"Мы проинформируем вас, если она состоится", - отметил Песков.
Отвечая на вопрос, насколько совпадают взгляды РФ и США по ситуации на рынке нефти, он сказал: "Безусловно, есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран". Обозначать траекторию совместных действий РФ и США по ценам на нефть Песков отказался.